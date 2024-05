Drogen und Medikamente bei Personenkontrolle sicher gestellt

Heidelberg (ots) – Am Donnerstag 16.05.2024 führten Beamte des Polizeireviers Mitte, im Bereich der Kurfürsten-Anlage, diverse Kontrollen durch. Zwei Personen fielen gegen 18 Uhr am dortigen Supermarkt auf, als sie beim Anblick der Streife fluchtartig in Richtung des Römerkreises liefen.

Nachdem die Polizisten die 18 und 27 Jahre alten Männer eingeholt und kontrolliert hatten, stellten sie bei der Durchsuchung des 18-Jährigen in dessen Umhängetasche eine Menge von rund 17 Gramm Haschisch sowie 45 Kapseln des Arzneimittels Pregabalin fest. Auf dem Fluchtweg der Verdächtigen fanden die Einsatzkräfte außerdem 10 weitere fertig portionierte Haschischplomben vor.

Beide Verdächtige mussten schließlich auf dem Polizeirevier eine DNA-Probe abgeben. Der 18-jährige Beschuldigte wurde darüber hinaus erkennungsdienstlich behandelt. Gegen die Männer wird nun wegen des Verdachts wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Mehrere Farbschmierereien im Bereich Bahofweg – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Am Mittwoch 15.05.2024 beschmierten bislang unbekannte Täter in Handschuhsheim/Bereich am Oberen Bahofweg, verschiedene Gegenstände und das Auto einer Spaziergängerin mit extremistischen Symbolen und Parolen.

Die Ermittler des Polizeireviers Heidelberg-Nord stellten insgesamt 12 Farbschmierereien fest. Die weiteren Ermittlungen übernimmt der Staatsschutz der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg. Zeugenhinweise werden erbeten unter 0621-174-4444.