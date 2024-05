Mannheim: Unfall unter Drogeneinfluss – Ein leichtverletzter Autofahrer als Folge

Mannheim (ots) – Am Mittwochabend, gegen 18 Uhr, befuhr ein 28-jähriger

Renault-Fahrer die Helmut-Kohl-Straße in Richtung Ludwigshafen. Vor ihm befand

sich ein 32-jähriger BMW-Fahrer. Dieser musste an der Stelle, an der die

Helmut-Kohl-Straße einspurig wird, aufgrund des Verkehrs abbremsen. Der

28-Jährige reagierte zu spät und fuhr dem 32-Jährigen auf. Der BMW-Fahrer

verletzte sich hierbei leicht. Nach der Unfallaufnahme begab sich der 32-Jährige

selbständig in medizinische Behandlung.

Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamtinnen und

Polizeibeamten des Polizeireviers Mannheim-Neckarau fest, dass der 28-Jährige

augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein

durchgeführter Urintest bestätigte den Verdacht. Daraufhin musste sich der

28-Jährige einer Blutprobe unterziehen. Ebenfalls wurde der Führerschein

beschlagnahmt. Da der Renault-Fahrer auch kein Auto mehr fahren durfte, wurde

sein Fahrzeug von einem Abschleppunternehmen an der Unfallstelle abgeholt.

An beiden Fahrzeugen entstand jeweils an den Stoßstangen ein Schaden in Höhe von

insgesamt über 4.000 EUR.

Den 28-jährigen Renault-Fahrer erwartet nun u.a. ein Strafverfahren wegen

Straßenverkehrsgefährdung.

Mannheim: Mehrere Pkw-Aufbrüche im innerstädtischen Bereich

Mannheim (ots) – In der Zeit von Samstag, 17 Uhr, bis Sonntag, 10 Uhr, kam es im

Bereich der Schwetzingerstadt, Seckenheimer Hauptstraße, zu einem Einbruch in

einen Opel. Aus dem Fahrzeuginneren wurden diverse Gegenstände im Wert von über

1.000 EUR entwendet. Der Sachschaden am Fahrzeug selbst ist noch nicht

bezifferbar. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen

eingeleitet.

Zwei weitere Pkw-Aufbrüche hatte das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt zu

verzeichnen. In der Zeit von Dienstag auf Mittwoch von 18:10 Uhr bis 07:10 Uhr

brachen bislang unbekannte Täter/Täterinnen zwei Mercedes Benz, welche am

Herrmann-Heimerich-Ufer abgestellt waren, auf. Allerdings wurde aus dem ersten

Fahrzeug nichts entwendet.

Beim zweiten Mercedes wurde das Fahrzeug durchwühlt und ein Mobiltelefon

entwendet. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich insgesamt auf über

1.000 EUR. Das entwendete Mobiltelefon hatte einen Wert von ca. 200 EUR.

Die Ermittlungen dauern an.

Weitere Tipps, wie sie Ihr Auto und Gegenstände vor Langfingern schützen, finden

Sie hier:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/#panel-20646-5

Mannheim: Aggressiver Mann widersetzt sich Kontrolle – vorläufige Festnahme

Mannheim (ots) – Durch mehrere Zeugen wurde heute Morgen um 10 Uhr gemeldet,

dass sich ein Mann auf der Kurt-Schuhmacher-Brücke befände und in Richtung

Innenstadt laufen würde. Passanten und Radfahrer, die sich im Umfeld zu dem Mann

befanden, wurden durch diesen verbal und körperlich angegangen. Außerdem

versuchte der Mann mehrere Radfahrer von ihrem Fahrrad zu ziehen. Um 10:30 Uhr

wurde der Mann durch eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt in Höhe

der Quadrate K 1 und T 1 festgestellt und sollte einer Personenkontrolle

unterzogen werden. Dieser Kontrolle widersetze sich der Mann, weshalb er

vorläufig festgenommen wurde. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen dauern

an und werden durch das Polizeirevier Mannheim Innerstadt geführt.

Mannheim: Verkehrsbehinderung nach Frontalzusammenstoß auf der B38

Mannheim (ots) – Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr gegen 08:30 Uhr ein VW

von der Kallstadter Straße in die Kreuzung zur B38 ein. Aus bislang unbekannter

Ursache missachtete dabei die VW-Fahrerin die Vorfahrt eines Audis, welcher auf

der B38 in Richtung Mannheim-Vogelstang unterwegs war. Der Audi prallte mit

seiner Front gegen die Seite des VW, so dass dieser auf die Seite kippte. Durch

den Unfall verletzten sich sowohl die Fahrerin des VW als auch der Fahrer und

die Beifahrerin des Audis. Alle drei Personen mussten im Krankenhaus behandelt

werden. Die Höhe des Unfallschadens steht noch nicht fest. Allerdings müssen die

beiden beteiligten Autos abgeschleppt werden, da sie nicht mehr fahrbereit sind.

Der Verkehrsdienst Mannheim übernahm die weiteren Unfallermittlungen.