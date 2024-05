Öffentlichkeitsfahndung nach Tankstellenüberfall -Nachtragsmeldung-

Budenheim (ots) – Wie bereits am 06.05.2024 berichtet kam es am 03.05.2024 zu

einem bewaffneten Überfall auf eine Tankstelle in Budenheim. Durch einen

Ermittlungsrichter am Amtsgericht Mainz wurde zwischenzeitlich die

Öffentlichkeitsfahndung nach dem bislang unbekannten Täter angeordnet.

Die Bilder sind auf der Website der Polizei RLP unter https://s.rlp.de/xZ3Vu zu

finden.

Mainz – Oberstadt, Handgreiflichkeiten nach Streit um geparktes Auto

Mainz-Oberstadt (ots) – Bei Streitigkeiten um ein vermeintlich ungünstig

geparktes Auto in der Mainzer-Oberstadt, musste am Mittwochmittag die Polizei

anrücken.

Gegen Mittag parkte ein 33- jähriger Mainzer sein Auto in der Berliner Straße in

Mainz am Fahrbahnrand. Ein 51- jähriger Passant monierte die Art und Weise des

geparkten Autos lautstark im Vorbeigehen. Da sich der Halter des Wagens nur

unweit davon in einem Café aufhielt und den Unmut des 51-Jährigen mitbekam, kam

es zum Streit.

In dessen Verlauf warf der 33-jährige Fahrer zunächst eine Zuckerdose auf den

Boden, vermutlich um seinem Unmut Nachdruck zu verleihen und schlug dem

Passanten der sich über sein geparktes Auto beschwerte, anschließend ins

Gesicht.

Bei dem Wurf der Zuckerdose wurde glücklicherweise niemand getroffen oder

verletzt.

Eine Polizeistreife wurde hinzugezogen und gegen den 33-Jährigen wird nun ein

Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Eine medizinische Versorgung

des 51-jährigen Passanten war vor Ort nicht notwendig.

Mainz – Lerchenberg; E-Scooter Fahrer fährt Fußgänger an und flüchtet

Mainz – Lerchenberg (ots) – Am Mittwochmorgen gegen 08:00 Uhr liefen zwei

10-jährige Kinder die Gustav-Mahler-Straße in Richtung Gymnasium Mombach entlang

als sie von einem, mit zwei Personen besetzten, E-Scooter von hinten angefahren

wurden. Hierbei stürzten die beiden Kinder zu Boden und zogen sich leichte

Verletzungen an den Knien zu.

Die etwa 14-16 Jahre alten E-Scooter Fahrer hätten sich daraufhin kurz

umgedreht, gelacht und seien dann weitergefahren. Bereits zuvor war es zwischen

den Beteiligten an der Straßenbahnhaltestelle ZDF zu einem Streit gekommen,

weswegen der Verdacht besteht, dass die Kinder absichtlich angefahren worden

sein könnten.

Wer die Situation beobachtet oder Täterhinweise hat, wird gebeten, sich mit der

Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu

setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die

Polizei übermittelt werden.

Mainz-Hechtsheim; Erneut falsche Telekommitarbeiter in Mainz unterwegs

Mainz-Hechtsheim (ots) – Am Mittwochmittag gegen 12 Uhr klingelte ein bislang

unbekannter Mann bei einer 85-Jährigen in der Straße „Am Heuergrund“ und gab

sich dort als Telekommitarbeiter aus. Er gab an, dass er den Stromzähler ablesen

und Steckdosen überprüfen müsse. Seine Geschichte untermauerte er, indem er der

85-Jährigen einen angeblichen Dienstausweis vorzeigte.

Beide gingen daraufhin in das Gebäude, ohne jedoch die Haustür hinter sich zu

verschließen. Dies machte sich ein zweiter Täter zu Nutze und folgte

unaufgefordert wenig später nach.

Etwa eine halbe Stunde verbrachten die zwei Täter, teils unbeaufsichtigt, in der

ein Schmuckkasten entwendet wurde.

Der erste Täter soll ca. 40-45 Jahre alt und ca. 170cm groß gewesen sein. Er

habe kurze hellbraune Haare und einen kleinen, stoppeligen Kinnbart gehabt.

Zudem habe er akzentfrei deutsch gesprochen. Sein Mittäter soll etwas älter und

größer gewesen sein. Er habe einen dunklen Schnurrbart und eine Regenjacke

getragen. Auch er habe akzentfrei deutsch gesprochen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

PKW-Fahrer unter Drogeneinfluss

A 63/Alzey (ots) – Unter Drogeneinfluss war ein 43-jährger Fahrer eines PKW, den

eine Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 15.5.2024 gegen 19:35

Uhr an der Anschlussstelle Erbes-Büdesheim zur A 63 kontrollierte. Er zeigte bei

der Kontrolle Anzeichen auf Drogenkonsum. Ein Vortest verlief positiv. Der

43-Jährige musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Er muss mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen.

Vorfahrt an Anschlussstelle missachtet

A 61/Rheinböllen (ots) – Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW mit Anhänger

und einem LKW kam es am 15.5.2024 gegen 09:50 Uhr auf der A 61 in Fahrtrichtung

Ludwigshafen. An der Anschlussstelle Rheinböllen wollte ein 39-Jähriger mit

seinem LKW auf die Autobahn auffahren. Er touchierte dabei den PKW-Anhänger

eines 26-Jährigen, der sich bereits auf der Hauptfahrbahn befand. Es kam zu

leichten Sachschäden am Anhänger und am LKW. Die beteiligten Fahrzeuge kamen an

der Unfallstelle zum Stillstand. Nach dem Unfall lief der 39-Jährige nach hinten

und schlug mit der Faust gegen die Tür eines LKW eines Unbeteiligten, der hinter

dem PKW des 26-Jährigen zum Stillstand kam. Der 56-Jährige Fahrer, des am Unfall

ansonsten unbeteiligten LKW wurde von dem 39-Jährigen zudem beleidigt. Der

39-jährige Unfallverursacher muss nun auch mit einer Strafanzeige wegen

Sachbeschädigung und Beleidigung rechnen.