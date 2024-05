Germersheim: Die Polizei-News

Nachtragsmeldung zur Pressemeldung vom 14.05.2025: Angefahren und geflüchtet

Der Fahrer und der gesuchte Honda Civic konnten ermittelt werden. Es handelt sich um einen 18-jährigen aus Germersheim. Die Ermittlungen zum Sachverhalt dauern an. Die Ursprungsmeldung ist hier:

Angefahren und geflüchtet

Am frühen Dienstagmorgen gegen 02:20 Uhr wurde ein 48-jähriger Germersheimer durch einen Pkw angefahren. Hiernach wäre der ältere silberfarbene Honda Civic geflüchtet. Bereits in der Vergangenheit wäre der Pkw mehrfach im Pionierweg in Germersheim unter anderem wegen lautem Hupens und Schreien aufgefallen. Als der Geschädigte zwecks Nachschau auf die Straße lief, ließ der unbekannte Fahrer den Motor an und fuhr den Mann an. Aufgrund seiner Verletzungen wurde er in die BG Unfallklinik nach Ludwigshafen verbracht. Die Ermittlungen hinsichtlich des Fahrzeugs sowie des Fahrers wurden aufgenommen.

Hinweise nimmt die Polizei Germersheim unter 07274/958-0 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Verletzter E-Scooter-Fahrer nach Verkehrsunfall in Germersheim

Verletzt wurde ein 41-jähriger E-Scooter Fahrer am 15.05.2024, 06:45 Uhr, als es zu einem Konflikt mit einem PKW kam. Der 41-jährige befuhr den Radweg An Fronte während eine 45-jährige PKW-Fahrerin ihr Fahrzeug wendete und den bevorrechtigten Scooter-Fahrer übersah. Der Scooter-Fahrer bremste stark ab und konnte sich letztlich mit den Händen am PKW abstützen und so einen Zusammenstoß vermeiden. Unglücklicherweise prallte er aber seiner Brust gegen seinen Lenker und verletzte sich leicht. Zu Untersuchung begab er sich vorsorglich in einen Krankenhaus.