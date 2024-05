Landau: Die Polizei-News

Wechsel an der Spitze der Zentralen Kriminalinspektion

Kaiserslautern (ots) – Alexander Welter heißt der neue Leiter der Zentralen

Kriminalinspektion Kaiserslautern. Am Mittwoch wurde der Kriminaldirektor im

Polizeipräsidium Westpfalz vorgestellt und offiziell in sein Amt eingeführt. Er

übernimmt die Leitungsstelle von Kriminaldirektor Magnus Schröder, der ins

Polizeipräsidium Trier gewechselt ist.

Zunächst stand bei der Veranstaltung die Verabschiedung von Magnus Schröder im

Vordergrund. Behördenleiter Hans Kästner und der Leiter der Kriminaldirektion,

Stefan Becht, stellten ebenso wie Aline Raber, die Vorsitzende des Örtlichen

Personalrates, in ihren Ansprachen dem bisherigen Leiter der Zentralen

Kriminalinspektion (ZKI) jeweils ein sehr gutes Zeugnis für die Zusammenarbeit,

das Miteinander und die Transparenz in den vergangenen Jahren aus. „Wir geben

ihn nicht gerne her“, fasste Hans Kästner die Lobesliste am Ende kurz und

prägnant zusammen. Fünf Jahre lang stand Schröder an der Spitze der ZKI in

Kaiserslautern, konnte in dieser Zeit viel Einsatzerfahrung sammeln und auch in

zahlreichen Arbeitsgruppen und Projekten auf Landesebene mitwirken und dabei die

Weichen für die Polizei der Zukunft stellen. Seine Zeit in der Westpfalz war,

wie er es selbst ausdrückte, „von internationalen, nationalen und regionalen

Herausforderungen geprägt“. Und auch sein jetziger Amtswechsel fällt in

„unruhige Zeiten“, in denen es für die Kriminalpolizei alle Hände voll zu tun

gibt. „Ich hoffe, dass mir alles, was auf mich zukommt, gelingt“, so Schröder

bei seiner Verabschiedung, bei der es ihm wichtig war, sich noch einmal bei

allen seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den Behörden und

Einrichtungen, mit denen er zusammengearbeitet hatte, zu bedanken. Mit vielen

Dankesworten im Gepäck übernimmt der gebürtige Saarländer nun in Trier die

Leitung der Kriminaldirektion und rückt somit seiner Heimat nochmal ein Stück

näher. Im Polizeipräsidium an der Mosel ist Schröder kein Unbekannter: Dort

leitete er bereits von 2015 bis 2019 die Kriminalinspektion Trier und teilweise

parallel auch die Kriminalinspektion Idar-Oberstein. „Und ich bin mir sicher, du

wirst auch die Kriminaldirektion dort erfolgreich managen“, gab Behördenleiter

Hans Kästner seinem Mitarbeiter mit auf den Weg.

Mit Alexander Welter übernimmt in der Westpfalz ebenfalls kein Unbekannter die

Leitung der ZKI. Schon der Vater des gebürtigen Südwestpfälzers, Dieter Welter,

war während seiner aktiven Dienstzeit für die Kriminalpolizei im Einsatz und

dürfte vielen auch noch als Leiter der Polizeidirektion Pirmasens in Erinnerung

sein. Für Welter junior ist der jetzige Wechsel nach Kaiserslautern seine erste

polizeiliche Station in der Westpfalz. Und es sei für ihn, nach 34 Jahren bei

der Polizei in seinem Heimatpräsidium anzukommen, etwas Besonderes – auch wenn

er in der Vorderpfalz, zuletzt bei der Kriminalinspektion Landau, eine sehr

schöne Zeit hatte. Die Aufgaben, die nun in der Westpfalz auf ihn zukommen,

liegen nach seiner Ansicht „klar auf dem Tisch“, und er nehme diese

Herausforderungen zusammen mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr

gerne an und freue sich darauf, so der Kriminaldirektor. Behördenleiter Hans

Kästner versicherte ihm: „Wir werden dich unterstützen und dich in unser Team

integrieren! Du triffst hier auf erfahrene Führungskräfte und auf eine gut

trainierte junge Mannschaft.“

Alexander Welter wurde im August 1990 bei der Polizei Rheinland-Pfalz

eingestellt. Nach seiner Ausbildung und ersten Jahren bei der

Bereitschaftspolizei absolvierte er das Kommissarsstudium. Danach entschloss er

sich schon früh für den Wechsel zur Kripo und trat 2002 die sogenannte

Führungsausbildung, den heutigen Masterstudiengang, an der Deutschen Hochschule

der Polizei in Münster-Hiltrup an. Es folgten Stationen im Fachstab des

Landeskriminalamtes sowie beim Staatsschutz, bevor Welter Mainz wieder verließ

und ins Polizeipräsidium Rheinpfalz wechselte. Dort leitete er die

Kriminalinspektionen in Ludwigshafen und Landau, wo er zuletzt auch

stellvertretender Leiter der dortigen Polizeidirektion war. In Kaiserslautern

übernimmt der Kriminaldirektor als Leiter der Zentralen Kriminalinspektion auch

die Verantwortung für acht Kommissariate und deren Mitarbeitende. |cri

Hintergrund:

Die Zentrale Kriminalinspektion (ZKI) gehört zur Kriminaldirektion

Kaiserslautern. Sie ist für die Bekämpfung der Schwerstkriminalität im gesamten

Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Westpfalz zuständig. Die ihr

angegliederten Kommissariate haben folgende Themenschwerpunkte: K 11 –

Kapitaldelikte K 12 – Politisch motivierte Kriminalität/Terrorismus K 13 –

Organisierte Kriminalität K 14 – Wirtschaftskriminalität K 15 –

Bandenkriminalität K 16 – IuK-Forensik/Technische Ermittlungsunterstützung K 17 – Kriminaltechnik K 18 – Datenmanagement/-analyse

Landau – Kontrolltag mit Schwerpunkt Prüfung der Verkehrstüchtigkeit

Landau (ots)

Am 15.05.2024 wurden im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Landau diverse Verkehrskontrollen insbesondere hinsichtlich der Feststellung der Verkehrstüchtigkeit bei Fahrzeugführer/innen durchgeführt. Im Rahmen einer errichteten Standkontrolle im Interpark in Offenbach wurde ein 32-jähriger PKW-Fahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen, wobei bei dem Fahrer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt wurden. Ein Urintest verlief positiv auf THC, weshalb ihm die Weiterfahrt untersagt und auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen wurde. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet. Weitere Verstöße hinsichtlich der Fahruntüchtigkeit wurden an dem Kontrolltag zwar nicht festgestellt, jedoch konnte ein 30-Jähriger bei einer Fahrt mit seinem Roller ohne erforderliche Fahrerlaubnis ertappt werden. Ihm droht nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Landau – Unfall zwischen PKW und Motorradfahrer

Landau (ots)

Am 15.05.2024, gegen 13:20 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung K 5/ Queichheimer Hauptstraße in Landau/Pf. ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad. Die 18-Jährige Fahranfängerin befuhr mit ihrem Nissan die K 5 vom Horstring kommend in Fahrtrichtung Queichheimer Hauptstraße. An der genannten Kreuzung wollte sie nach links abbiegen, übersah hierbei den entgegenkommenden, bevorrechtigten Motorradfahrer und kollidierte mit diesem. Der 48-jährige Krad-Fahrer wurde dabei glücklicherweise nur leicht verletzt und kam in ein umliegendes Krankenhaus.

Das Motorrad wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe wird auf 7000 EUR geschätzt. Zudem wurde der Kreuzungsbereich mit auslaufenden Betriebsstoffen verschmutzt, weshalb es zwecks Reinigung der Fahrbahn durch eine beauftragte Spezialfirma zu Verkehrsbehinderungen kam.