Rollerfahrerin bei Unfall verletzt

Am frühen Mittwochmorgen (15.05.2024), gegen 05:30 Uhr, kam es in der Maxdorfer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 39-jährigen Rollerfahrerin und einer 46-jährigen Autofahrerin. Die Autofahrerin war aus ihrer Grundstückseinfahrt auf die Maxdorfer Straße aufgefahren und hatte dabei den Vorrang der auf der Maxdorfer Straße fahrenden 39-Jährigen missachtet. Die Rollerfahrerin wurde hierbei leicht verletzt.

Einbruch in Baucontainer – Zeugen gesucht

Zwischen Dienstag (14.05.2024), 16:30 Uhr, und Mittwoch (15.05.2024), 06:00 Uhr, brachen Unbekannte einen Baucontainer auf einer Baustelle in der Langgartenstraße auf und entwendeten diverse Werkzeuge. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise zu den Tätern geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Einbruch in Floristikgeschäft – Zeugen gesucht

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (14.05.2024 – 15.05.2024) brachen Unbekannte in ein Floristikgeschäft in der Oderstraße ein, öffneten den Tresor und entwendeten das enthaltene Bargeld. Die Gesamtschadenshöhe dürfte im niedrigen fünfstelligen Bereich liegen.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Ingewahrsamnahmen

Am Mittwochabend (15.05.2024), gegen 20:00 Uhr, meldeten Zeugen, dass sich in der Batschkastraße eine Gruppe alkoholisierter Jugendlicher aufhalte, welche sich verbal aggressiv gegenüber den Anwohnern verhalten. Bei Eintreffen der Polizeikräfte entfernten sich unmittelbar vier Personen von der Örtlichkeit, ein 46-Jähriger und ein 24-Jähriger blieben vor Ort. Der 46-Jährige verhielt sich auch gegenüber den Polizeikräften verbal aggressiv. Beide Personen erhielten einen Platzverweis, welchem sie zunächst nachkamen, als der 46-Jährige jedoch wenig später wieder an der Örtlichkeit erschien, wurde er in Gewahrsam genommen.

Wenig später wurde auch am Berliner Platz eine Gruppe alkoholisierter und verbal aggressiver Personen gemeldet. Hier konnten eine 36-Jährige und ihr gleichaltriger Lebensgefährte festgestellt werden. Auch hier wurde ein Platzverweis ausgesprochen, woraufhin sich die Frau entfernte, der Mann jedoch begann, sich vor den Polizeikräften aufzubauen und diese anzuschreien. Da er sich nicht beruhigen ließ und dem Platzverweis nicht nachkommen wollte, wurde auch er in Gewahrsam genommen.

Fahrzeuge angegangen

Zwischen Dienstagabend (14.05.2024) und Mittwochmorgen (15.05.2024) wurde die Seitenscheibe eines in der Friedelsheimer Straße abgestellten BMW X6 eingeschlagen. Entwendet wurde aus dem Fahrzeuginnenraum nichts.

Im gleichen Zeitraum wurde ein VW Passat in der Maudacher Straße auf Höhe der Tiroler Straße aufgebrochen. Die unbekannten Täter entwendeten ein Portemonnaie aus dem Innenraum.

Im Zeitraum zwischen dem 09.05.2024 und dem 15.05.2024 wurde der Katalysator eines in der Karlsbader Straße abgestellten Renault herausgetrennt und gestohlen.

Wer hat die Taten beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Schlägerei an Straßenbahnhaltestelle – Zeugen gesucht

Am Mittwochnachmittag (15.05.2024), gegen 16:40 Uhr, kam es an der Straßenbahnendhaltestelle in der Comeniusstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Zwei 14- und 16-Jährige seien hierbei durch eine circa zehnköpfige Gruppe Jugendlicher angegriffen und leicht verletzt worden. Die Gruppe habe hierbei unter anderem mit einem Ast auf die Geschädigten eingeschlagen und Pfefferspray versprüht, woraufhin sie sich in einen Supermarkt flüchteten. Eine Personenbeschreibung liegt nicht vor.

Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise auf die Identität der Personen geben? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Unfall unter Alkoholeinfluss

Am Mittwoch (15.05.2024), gegen 11:50 Uhr, kam es in der Comeniusstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 48-jährigen Autofahrerin und einer 72-jährigen Fußgängerin. Die 48-Jährige war aus einer Parklücke ausgefahren und hatte dabei die 72-Jährige übersehen und erfasst, wodurch diese stürzte und sich leicht verletzte. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeikräfte Hinweise auf eine Alkoholisierung der 48-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Die Frau wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein beschlagnahmt wurde.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.

Gegen die unter Alkoholeinfluss stehende Unfallverursacherin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Sie könnte eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe erwarten.

Nicht auf Betrüger hereingefallen

Am Mittwoch (15.05.2024) erhielten erneut mehrere Personen in Ludwigshafen betrügerische Anrufe. Eine 71-Jährige aus Oggersheim wurde durch einen vermeintlichen Bankmitarbeiter angerufen, welcher ihr von einer verdächtigen Überweisung auf ihrem Konto berichtete. Eine Nachfrage bei ihrer Bank entlarvte den Betrugsversuch.

Eine 87-jährige Oggersheimerin und eine 81-Jährige aus Edigheim erhielten sogenannte Schockanrufe durch ihre vermeintlichen Töchter, welche berichteten, einen schweren Unfall verursacht zu haben und nur gegen Zahlung einer hohen Kaution nicht ins Gefängnis zu müssen. Beide Angerufenen erkannten die Betrugsmasche und beendeten die Gespräche.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Legen Sie den Hörer auf! Das ist nicht unhöflich.

an.

an. Übergeben Sie nie Geld oder Wertsachen an Unbekannte!

Wertsachen herauszugeben.

Worten „Rate mal, wer hier spricht!“ oder ähnlichen

Formulierungen meldet, ohne sich selbst namentlich vorzustellen.

die Polizei die Telefonnummer der örtlichen Dienststelle selbst

über die Tasten ein.

örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den

Sachverhalt über unserer Online-Wache:

www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.

örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/. Im Notfall wählen Sie die 110, Notruf Polizei!

963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 13-Jähriger

Die am 14.05.2024 als vermisst gemeldete 13-Jährige konnte wohlbehalten in Ludwigshafen angetroffen werden.

Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 15-Jähriger

Nachtrag zur Pressemeldung von 15.05.2024 unter https://s.rlp.de/I4E3o

Die am 15.05.2024 als vermisst gemeldete 15-Jährige konnte wohlbehalten in Ludwigshafen angetroffen werden.