Dudenhofen – Wendevorgang endet mit Verkehrsunfall und leichtverletzter Person

Am Mittwoch gegen 17:30 Uhr befuhr eine 33-jährige PKW-Fahrerin die Carl-Zimmermann-Straße in Richtung Landauer Straße. Zeitgleich wendete ein 80-jähriger Mann mit seinem PKW in einer Hofeinfahrt in der Carl-Zimmermann-Straße und stieß beim Rückwärtsfahren mit dem PKW der 33-Jährigen zusammen. Diese erlitt durch den Zusammenstoß Kopfschmerzen, eine medizinische Behandlung war jedoch nicht notwendig. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt ca. 12.000 Euro.

Fallrohr aus Kupfer entwendet

In der Nacht vom 14. auf den 15. Mai entwendete eine bisher unbekannte Täterschaft in der Bruchgasse circa 1,5 m eines Fallrohrs, welches bereits an einem entsprechenden Fallrohrsystem montiert war. Um an das Fallrohr zu gelangen, mussten der oder die Täter eine Leiter an das Gebäude stellen – das Vorgehen war also mit einem entsprechenden Aufwand verbunden! Das entwendete Fallrohr hatte einen unteren dreistelligen Wert. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann bzw. verdächtige Personen wahrgenommen hat wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt zu wenden.

Römerberg – Versuchter Diebstahl eines Radladers

Am Mittwochmorgen gegen 09:20 Uhr stellte der Eigentümer eines Radladers den versuchten Diebstahl des auf einem Feld bei Römerberg-Heiligenstein, nahe des Bäumelwegs, abgestellten Fahrzeugs fest. Die bislang unbekannten Täter versuchten zunächst mittels Universalschlüssel den Radlader zu starten. Da dies nicht gelang, richteten die Täter mutwillige Beschädigungen am Fahrzeug an. Im Rahmen der Tatortaufnahme sicherten die Beamten Spuren, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten. Am Radlader entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die im Zeitraum von Dienstag bis Mittwochmorgen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Felder südwestlich von Römerberg-Heiligenstein gesehen haben, sich mit der Polizei Speyer unter 06232-1370 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.