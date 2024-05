Speyer- Lautstarker Randalierer landet im Polizeigewahrsam

Am Mittwoch gegen 14:00 Uhr randalierte und pöbelte ein 37-jähriger Mann lautstark Passanten auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Speyer-Süd an. Da sich der Verantwortliche auch im Beisein der Polizeibeamten nicht beruhigen ließ und sich weiterhin aggressiv verhielt, brachten ihn die Beamten zu Boden und fesselten ihn. Hierbei stellten sie fest, dass er nicht unerheblich alkoholisiert war. Anschließend nahmen die Beamten den 37-Jährigen zur Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam.

Speyer – Alleinunfall mit Motorroller

Gegen 07:35 Uhr am Mittwochmorgen befuhr eine 23-jährige Rollerfahrerin die Wormser Landstraße in Richtung Bahnhofstraße. An der Lichtzeichenanlage auf Höhe der Viehtriftstraße musste die Fahrerin verkehrsbedingt bremsen und verlor auf Grund der nassen Fahrbahn die Kontrolle über ihren Roller. Die 23-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Am Roller entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Speyer- Kurze Unachtsamkeit ermöglicht Diebstahl aus PKW

Am Mittwochabend gegen 18:00 Uhr war ein 61-jähriger Mann in der Ruhhecke gerade dabei einen Anhänger an seinen PKW anzukuppeln. Den kleinen Moment der Unachtsamkeit nutzte ein bislang unbekannter Täter aus und entnahm durch die geöffnete Fensterscheibe aus dem Inneren des PKW die Geldbörse und das Mobiltelefon des 61-Jährigen. Anschließend flüchtete der Täter und fuhr mit einem dunkelgrünen Mountainbike in Richtung Nelkenweg davon.

Eine Täterbeschreibung liegt vor. Demnach war der Täter zwischen 20 und 25 Jahren alt, dunkelhäutig, hatte kurze schwarze Haare und trug eine dunkle, ärmellose Jacke.

Hinweise zu Tat und Täter nimmt die Polizei telefonisch unter 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Die Polizei rät, generell keine Wertgegenstände von außen sichtbar in ihrem Fahrzeug aufzubewahren, auch wenn diese nur für eine kurze Zeit aus den Augen gelassen werden. Weitere Hinweise finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/#panel-20646-1

Einbrüche in zwei Bauwagen

Im Zeitraum vom Dienstag bis Mittwochmorgen brachen unbekannte Täter zwei Bauwagen im Bereich der Industriestraße auf. Die Täter durchsuchten die Bauwagen und entwendeten hieraus eine Autobatterie sowie einen zweistelligen Bargeldbetrag. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

Hinweise zu Tat und Tätern nimmt die Polizei telefonisch unter 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Kommunalpolitiker angegriffen

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Am Mittwochabend (15.05.2024), gegen 23 Uhr, wurde ein Mitglied der Speyerer Stadtratsfraktion der Partei „Die Linke“ in der Maximilianstraße von einem 43-Jährigen beleidigt und bedroht. Der Mann warf außerdem ein Fahrrad in Richtung des Kommunalpolitikers und versuchte ihn zu schlagen. Der Angegriffene blieb unverletzt. Der 43-Jährige muss sich nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung gegen Personen des politischen Lebens verantworten.