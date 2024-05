Wechsel an der Spitze der Zentralen Kriminalinspektion

Alexander Welter heißt der neue Leiter der Zentralen Kriminalinspektion Kaiserslautern. Am Mittwoch wurde der Kriminaldirektor im Polizeipräsidium Westpfalz vorgestellt und offiziell in sein Amt eingeführt. Er übernimmt die Leitungsstelle von Kriminaldirektor Magnus Schröder, der ins Polizeipräsidium Trier gewechselt ist.

Zunächst stand bei der Veranstaltung die Verabschiedung von Magnus Schröder im Vordergrund. Behördenleiter Hans Kästner und der Leiter der Kriminaldirektion, Stefan Becht, stellten ebenso wie Aline Raber, die Vorsitzende des Örtlichen Personalrates, in ihren Ansprachen dem bisherigen Leiter der Zentralen Kriminalinspektion (ZKI) jeweils ein sehr gutes Zeugnis für die Zusammenarbeit, das Miteinander und die Transparenz in den vergangenen Jahren aus. „Wir geben ihn nicht gerne her“, fasste Hans Kästner die Lobesliste am Ende kurz und prägnant zusammen. Fünf Jahre lang stand Schröder an der Spitze der ZKI in Kaiserslautern, konnte in dieser Zeit viel Einsatzerfahrung sammeln und auch in zahlreichen Arbeitsgruppen und Projekten auf Landesebene mitwirken und dabei die Weichen für die Polizei der Zukunft stellen. Seine Zeit in der Westpfalz war, wie er es selbst ausdrückte, „von internationalen, nationalen und regionalen Herausforderungen geprägt“. Und auch sein jetziger Amtswechsel fällt in „unruhige Zeiten“, in denen es für die Kriminalpolizei alle Hände voll zu tun gibt. „Ich hoffe, dass mir alles, was auf mich zukommt, gelingt“, so Schröder bei seiner Verabschiedung, bei der es ihm wichtig war, sich noch einmal bei allen seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den Behörden und Einrichtungen, mit denen er zusammengearbeitet hatte, zu bedanken. Mit vielen Dankesworten im Gepäck übernimmt der gebürtige Saarländer nun in Trier die Leitung der Kriminaldirektion und rückt somit seiner Heimat nochmal ein Stück näher. Im Polizeipräsidium an der Mosel ist Schröder kein Unbekannter: Dort leitete er bereits von 2015 bis 2019 die Kriminalinspektion Trier und teilweise parallel auch die Kriminalinspektion Idar-Oberstein. „Und ich bin mir sicher, du wirst auch die Kriminaldirektion dort erfolgreich managen“, gab Behördenleiter Hans Kästner seinem Mitarbeiter mit auf den Weg.

Mit Alexander Welter übernimmt in der Westpfalz ebenfalls kein Unbekannter die Leitung der ZKI. Schon der Vater des gebürtigen Südwestpfälzers, Dieter Welter, war während seiner aktiven Dienstzeit für die Kriminalpolizei im Einsatz und dürfte vielen auch noch als Leiter der Polizeidirektion Pirmasens in Erinnerung sein. Für Welter junior ist der jetzige Wechsel nach Kaiserslautern seine erste polizeiliche Station in der Westpfalz. Und es sei für ihn, nach 34 Jahren bei der Polizei in seinem Heimatpräsidium anzukommen, etwas Besonderes – auch wenn er in der Vorderpfalz, zuletzt bei der Kriminalinspektion Landau, eine sehr schöne Zeit hatte. Die Aufgaben, die nun in der Westpfalz auf ihn zukommen, liegen nach seiner Ansicht „klar auf dem Tisch“, und er nehme diese Herausforderungen zusammen mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr gerne an und freue sich darauf, so der Kriminaldirektor. Behördenleiter Hans Kästner versicherte ihm: „Wir werden dich unterstützen und dich in unser Team integrieren! Du triffst hier auf erfahrene Führungskräfte und auf eine gut trainierte junge Mannschaft.“

Alexander Welter wurde im August 1990 bei der Polizei Rheinland-Pfalz eingestellt. Nach seiner Ausbildung und ersten Jahren bei der Bereitschaftspolizei absolvierte er das Kommissarsstudium. Danach entschloss er sich schon früh für den Wechsel zur Kripo und trat 2002 die sogenannte Führungsausbildung, den heutigen Masterstudiengang, an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster-Hiltrup an. Es folgten Stationen im Fachstab des Landeskriminalamtes sowie beim Staatsschutz, bevor Welter Mainz wieder verließ und ins Polizeipräsidium Rheinpfalz wechselte. Dort leitete er die Kriminalinspektionen in Ludwigshafen und Landau, wo er zuletzt auch stellvertretender Leiter der dortigen Polizeidirektion war. In Kaiserslautern übernimmt der Kriminaldirektor als Leiter der Zentralen Kriminalinspektion auch die Verantwortung für acht Kommissariate und deren Mitarbeitende. |cri

Hintergrund:

Die Zentrale Kriminalinspektion (ZKI) gehört zur Kriminaldirektion Kaiserslautern. Sie ist für die Bekämpfung der Schwerstkriminalität im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Westpfalz zuständig.

Die ihr angegliederten Kommissariate haben folgende Themenschwerpunkte: K 11 – Kapitaldelikte K 12 – Politisch motivierte Kriminalität/Terrorismus K 13 – Organisierte Kriminalität K 14 – Wirtschaftskriminalität K 15 – Bandenkriminalität K 16 – IuK-Forensik/Technische Ermittlungsunterstützung K 17 – Kriminaltechnik K 18 – Datenmanagement/-analyse

Fußball: Am Sonntag keine Züge nach Kaiserslautern

Kaiserslautern (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Stadt Kaiserslautern, der

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern und des Polizeipräsidiums Westpfalz

Die Stadtverwaltung und die Polizei rechnen am Sonntag mit mehr Fahrzeugverkehr

in der Stadt, als dies bei Fußballspielen auf dem Betzenberg sonst der Fall ist.

Der Grund hierfür: Die Deutsche Bahn sperrt die Zugverbindungsstrecken nach

Kaiserslautern. Ein Schienenersatzverkehr zum Heimspiel wird es nicht geben.

Zum „Saisonfinale“ in der 2. Bundesliga treffen sich die Mannschaften des 1. FC

Kaiserslautern und der Eintracht Braunschweig im Fritz-Walter-Stadion. Anpfiff

der Fußballpartie ist um 15:30 Uhr.

Weil am Sonntag keine Züge in die Barbarossastadt fahren appellieren

Stadtverwaltung und Polizei an alle Heimfans: Nutzen Sie die P&R-Parkplätze!

Fahren Sie nicht hoch zum Betzenberg! Vom Parkplatz Schweinsdell an der

Autobahnabfahrt Kaiserslautern-Ost und von der Paul-Ehrlich-Straße im Uni-Gebiet

pendeln Shuttlebusse zum Stadion. Außerdem werden am Sonntag auch die Parkplätze

des Pfalz-Centers zur Verfügung stehen. Auf der Shuttleroute Kaiserslautern-Ost

halten die Busse dann zusätzlich zur Schweinsdell auch in der Salingstraße.

Und noch ein wichtiger Hinweis: Wegen des Aufbaus der Maikerwe steht der

Messeplatz als Parkfläche aktuell nicht zur Verfügung.

Der 1. FC Kaiserslautern hat auf seiner Internetseite unter

https://fck.de/de/fan-infos-fckebs-2324/ Fan-Infos zum Heimspiel gegen Eintracht

Braunschweig veröffentlicht. Informationen zum Shuttleservice finden Sie auch

unter

https://www.swk-kl.de/produkte-services/busverkehr/bus-service/park-and-ride auf

der Internetseite der Stadtwerke Kaiserslautern.

Im Stadtgebiet und rund um die Stadionzufahrten kann es – sowohl vor als auch

nach dem Spiel – zu Straßensperrungen durch die Polizei kommen. Bitte rechnen

Sie mit längeren Wartezeiten, insbesondere bei der Abreise. Zudem wird, wie

gewohnt, der Elf-Freunde-Kreisel vor und nach dem Spiel zeitweise für den

Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Um Störungen frühzeitig zu erkennen und die

Verkehrswege im Blick zu haben, setzt die Polizei Drohnen ein.

Die Polizei- und Ordnungsbehörden stellen klar: Wir tolerieren in Kaiserslautern

keine Gewalt im Zusammenhang mit Fußballspielen und gehen konsequent gegen

Personen vor, die sich nicht an die Regeln halten. Randale und Krawalle haben

nichts mit Fankultur zu tun. Menschen, die Auseinandersetzungen und Gewalt

suchen, bringen die überwältigende Mehrheit der Fußballfans, die an den

Spieltagen einfach nur Spaß am Fußball haben wollen, in Verruf. Unser Appell an

alle Besucherinnen und Besucher: Distanzieren Sie sich deutlich von

gewaltbereiten Gruppierungen oder Personen und zeigen Sie dadurch diesen

Verhaltensweisen klare Grenzen!

Allgemeine Informationen zu den Polizeieinsätzen bei Fußballspielen auf dem

Betzenberg finden Sie unter https://s.rlp.de/fussball-kaiserslautern auf der

Internetseite der Polizei Rheinland-Pfalz. Informationen zu Verkehr und

Polizeieinsatz veröffentlicht das Polizeipräsidium Westpfalz außerdem am

Spieltag unter dem Hashtag #FCKEBS, unter https://twitter.com/polizei_kl auf X

(vormals Twitter).

Die Stadt Kaiserslautern, die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern und das

Polizeipräsidium Westpfalz wünschen allen Besuchern ein spannendes Spiel sowie

eine gute An- und Abreise zu / von Deutschlands höchstem Fußballberg. |erf

Wer hat den Rückspiegel beschädigt?

Kaiserslautern (ots) – Ein Autobesitzer aus der Innenstadt beklagte am

Mittwochnachmittag einen Schaden an seinem Wagen. Das Fahrzeug des 60-Jährigen

stand von Montag, 22:45 Uhr, bis Mittwoch, 12:45 Uhr, in der Bismarckstraße,

Ecke Schubertstraße am Straßenrand. Bei der Rückkehr an sein Auto bemerkte der

Mann, dass der rechte Außenspiegel beschädigt war. Er ließ sich weder ein- noch

ausklappen und am Lack waren rote Abschürfungen zu erkennen. Die Polizei hat die

Ermittlungen wegen der Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem

Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631

369-2250, mit der Polizei in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |kfa

Unfall ohne Kollision, aber mit Folgen

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – In der Lauterstraße ist es am

Mittwochnachmittag zu einem Unfall gekommen. Beteiligt waren ein Bus und ein

Motorrad. Eine Kollision gab es zwar nicht, dennoch müssen beide Fahrer jetzt

mit einem Nachspiel rechnen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen hatte der Bus auf seinem Weg in Richtung

Kaiserslautern gegen 15.30 Uhr an einer Haltestelle auf dem Seitenstreifen

gestoppt. Um sich wieder in den fließenden Verkehr einzureihen, setzte der

Fahrer anschließend den Blinker und fuhr auf dem Seitenstreifen an. In diesem

Moment sah der 62-Jährige jedoch, dass sich auf der Fahrbahn neben ihm ein

Motorrad befand – daraufhin trat der Mann wieder auf die Bremse, aber da war es

schon zu spät: Der 34-jährige Motorradfahrer hatte seinerseits das Anfahren des

Busses bemerkt und gebremst, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Auf der nassen

Fahrbahn rutschte seine Maschine allerdings in diesem Moment weg und wurde

beschädigt: Auspuff, Außenspiegel und Tankabdeckung bekamen etwas ab, außerdem

wurden Bremshebel und Lenker verbogen. Darüber hinaus hielt die Jeans des

Fahrers dem Sturz nicht Stand – es entstanden Löcher.

Offenbar stark verärgert über den Unfall, rastete der 34-Jährige aus – es kam zu

diversen Beleidigungen und Bedrohungen gegenüber dem Busfahrer. Der Mann muss

deshalb mit einer Strafanzeige rechnen. Auf den Busfahrer kommt eine

kostenpflichtige Verwarnung zu. |cri

Dieben genügt ein kurzer Moment

Kaiserslautern (ots) – Ein Mann aus dem Landkreis ist am Mittwoch in

Kaiserslautern Opfer eines Diebs geworden. Dem 76-Jährigen wurde in einem

unaufmerksamen Moment der Geldbeutel mit einem vierstelligen Bargeldbetrag

gestohlen.

Nach Angaben des Betroffenen hatte er sich gegen 13.30 Uhr in einem Fachmarkt in

der Mainzer Straße aufgehalten und sich in der Aquaristik-Abteilung umgeschaut.

Seinen Geldbeutel legte er für einen kurzen Moment auf einem Regal ab, um ein

Produkt genauer betrachten zu können. Diesen Augenblick nutzte ein Unbekannter

und schnappte sich das Portemonnaie – und mit diesem 1000 Euro in bar sowie

Kredit- und EC-Karte.

Hinweise auf mögliche Täter konnte der 76-Jährige nicht geben. Es war ihm

niemand aufgefallen. Die Ermittlungen laufen.

Unsere dringende Empfehlung: Lassen Sie beim Einkaufen Ihre Taschen, Geldbeutel

oder Handy nicht unbeaufsichtigt! Tragen Sie sie immer nah bei sich. Dieben

genügen wenige Sekunden, um unbemerkt zuzugreifen… |cri

Trennschleifer gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Diebe haben sich am Mittwoch in der Friedenstraße aus

einem Firmen-Transporter bedient. Gegen 9 Uhr fiel Mitarbeitern auf, dass von

der Ladefläche ein Trennschleifer verschwunden ist.

Das Fahrzeug stand etwa zehn Meter von der Baustelle entfernt und war durch

Planen verdeckt. Der Zugang zum Laderaum war jedoch für Unbefugte möglich.

Unbekannte Täter nutzten offenbar einen unbeobachteten Moment und griffen zu.

Die Polizei fragt: Wer hat verdächtige Personen beobachtet, die sich im

Baustellenbereich in Höhe des Hauses Nummer 80 aufgehalten haben? Hinweise nimmt

die Polizeiinspektion 1 unter der Nummer 0631 369-2150 jederzeit entgegen. |cri

Außenspiegel abrasiert

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Den Außenspiegel eines Ford hat ein

unbekannter Verkehrsteilnehmer am Mittwochmittag in der Hauptstraße „abrasiert“.

Wie die Halterin des Fahrzeugs bei der Polizei anzeigte, hatte sie ihren Wagen

kurz vor 12 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 82 längs zur Fahrbahn in Richtung

Drehenthalerhof abgestellt – als sie eine Viertelstunde später wieder zurückkam,

war der Spiegel auf der Fahrerseite demoliert. Der Schaden wird auf mehrere

hundert Euro geschätzt.

Vom Verursacher fehlt jede Spur. An seinem Fahrzeug dürfte allerdings auch ein

Schaden entstanden sein – vermutlich am Außenspiegel auf der Beifahrerseite.

Zeugen, die zwischen 11.50 und 12.05 Uhr etwas gesehen oder gehört haben und

Hinweise auf das Verursacherfahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter

der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern zu

melden. |cri

Statt neuer Garderobe Anzeige am Hals

Kaiserslautern (ots) – Sie wollten „schlau“ sein – jetzt haben zwei Jugendliche

aus dem Donnersbergkreis ein Strafverfahren an der Backe. Die beiden 16 und 17

Jahre alten Mädchen versuchten am Mittwoch, sich auf die illegale Tour eine neue

Garderobe samt Accessoires zu verschaffen. In der Mittagszeit fielen sie in

einem Modemarkt in der Fackelstraße auf, weil sie mit mehreren Kleidungs- und

Schmuckstücken eine Umkleidekabine betraten, wenig später mit leeren Händen aber

vollen Taschen wieder herauskamen.

Als sie das Geschäft verlassen wollten, wurden die Jugendlichen von einem

Mitarbeiter angesprochen. Wie sich herausstellte, hatten sie an Kleidung und

Schmuck im Gesamtwert von mehr als 200 Euro die Preisschilder entfernt, einige

Stücke unter ihren eigenen Klamotten angezogen und den Rest in ihrer

mitgebrachten Einkaufstasche deponiert. So ausgestattet, wollten sie gehen, ohne

zu bezahlen. – Das verhinderte aber der aufmerksame Verkäufer.

Die hinzugerufene Polizei fand in der Hosentasche eines der Mädchen auch noch

ein zugriffsbereites Einhandmesser. Ermittelt wird deshalb nicht nur wegen

Ladendiebstahls, sondern wegen Diebstahls mit Waffen. Darüber hinaus dürfte dem

Duo ein längeres Hausverbot in dem Modemarkt sicher sein. |cri

Vermeintlicher Arbeitskollege klaut Bargeld

Kaiserslautern (ots) – Ein 79-jähriger Mann fiel am Dienstagnachmittag einer

ganz perfiden Masche zum Opfer. Ein Unbekannter gab sich ihm gegenüber als

ehemaliger Arbeitskollege aus. Während er den Senior in ein Gespräch

verwickelte, fragte die Person den Rentner nach Benzingeld, angeblich um zurück

nach Italien fahren zu können. Der hilfsbereite Mann bat den vermeintlichen

Arbeitskollegen in seine Wohnung und nahm Bargeld aus einer Geldkassette. Der

mutmaßliche Dieb griff zu, riss dem 79-jährigen das Geld aus der Hand und machte

sich im Anschluss mit einem dunklen 7er BMW aus dem Staub. Laut Beschreibung war

der Täter zirka 40-jahre alt, hatte blonde Haare und war etwa 1,75 Meter groß.

Zu dem Tatzeitpunkt trug der Mann ein Basecap. Die Polizei hat die Ermittlungen

aufgenommen und sucht Zeugen. Wer hat den beschriebenen Mann am

Dienstagnachmittag, zwischen 13 und 14 Uhr in der Kaiserstraße im Einsiedlerhof

gesehen? Wem ist der BMW aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei unter der

Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. |kfa

Verkehrsunfälle mit Verletzten in der Innenstadt

Kaiserslautern (ots) – Gleich zwei Mal hat es am Mittwoch in der Pariser Straße

gekracht. Bei beiden Unfällen wurden Personen verletzt und mussten vom

Rettungsdienst behandelt werden.

Zunächst kam es gegen 11 Uhr zu einem sogenannten „Alleinunfall“. Ein

19-jähriger Fahrradfahrer fuhr Richtung Stadtmitte, als er in Höhe der

Hausnummer 201 die Kontrolle über sein Gefährt verlor. Der Mann stürzte und zog

sich hierbei Verletzungen im Gesicht zu. Nachdem der Rettungsdienst den Biker

verarztet hatte, brachte er ihn, zwecks weiteren Untersuchungen, in ein

Krankenhaus.

Am Abend krachten dann zwei Autos ineinander. Laut den bisherigen Ermittlungen

fuhr eine 36-jährige Frau mit ihrem Tesla in der Pariser Straße Ecke

Kennelstraße über eine Kreuzung und das, obwohl die Ampel rot zeigte. Eine

26-jährige Fahrerin bog mit ihrem Opel gerade von der Mühlstraße kommend in die

Straße ein und stieß hierbei gegen den Tesla. Ihren Angaben zufolge, wäre sie

bei Grün über die Ampel gefahren. Die 36-jährige Unfallverursacherin und ihr

neun Jahre alter Beifahrer wurden bei dem Unfall verletzt. Der Rettungswagen

brachte auch hier die Beteiligten im Anschluss in ein Krankenhaus. Beide

Fahrzeuge wurden durch den Aufprall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt

werden mussten. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der

fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen. |kfa