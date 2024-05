Neustadt: Ausschreibung des 3. Gustav-Adolf-Bähr-Förderpreises für Junge Literatur

Neustadt an der Weinstraße – Die Literaturvilla der Fördergemeinschaft Herrenhof Mußbach e.V. schreibt dieses Jahr zum dritten Mal einen Literaturförderpreis für junge Schriftstellerinnen und Schriftsteller bis 35 Jahre aus.

Der „Gustav-Adolf-Bähr-Förderpreis für Junge Literatur“ wurde ins Leben gerufen, um junge Schreibtalente in der Metropolregion Rhein-Neckar zu fördern. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden hinsichtlich ihrer künstlerischen Freiheit lediglich in Bezug auf das Thema beschränkt, das dieses Jahr „Am Ende Hoffnung?“ lautet. Prämiert werden Texte, die sprachlich wie inhaltlich außergewöhnlich, spannend und raffiniert sind. Der Preis ist auf insgesamt 5.300 € dotiert. Vergeben werden der 1. Platz mit 2.500€, ein 2. Platz mit 1.500€, ein 3. Platz mit 1.000€ sowie ein Förderpreis U16 über die Höhe von 300€.

Bewerbung

Eingesendet werden darf Lyrik und Prosa (auch Essays) bis einschließlich 20. Juni 2024. Der Gesamtumfang des eingereichten Textes darf 5.000 Zeichen (inklusive Leerzeichen) nicht überschreiten. Die Texte sollen im Word-Format als Anhang einer E-Mail mit einem kurzen Anschreiben und dem Betreff „Förderpreis der Literaturvilla“ an folgende Adresse gesendet werden: foerderpreis@literaturvilla.de. Die Texte müssen unveröffentlicht sein. Mit der Einsendung bestätigten die Bewerber, Autorin bzw. Autor des eingereichten Textes zu sein und mit einer möglichen Veröffentlichung sowie einer eventuell vorgenommenen Kommentierung einverstanden zu sein.

Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht. Die Verantwortung für die Texte bleibt bei den jeweiligen Autorinnen und Autoren. Eine Lektorierung findet nicht statt; kleinere Korrekturen werden von Fall zu Fall vorgenommen, falls es zur Publikation kommt. Diese wird vom Haßlocher Brot&Kunst Verlag besorgt.

Kontaktmöglichkeit

Ansprechpartnerin ist Dr. Katharina Dück, Leiterin des Arbeitskreises Literatur des Kulturzentrums Herrenhof: foerderpreis@literaturvilla.de

Wie geht es nach der Einreichung des Textes weiter?

Die eingereichten Texte werden vom Arbeitskreis „Literatur“ des Fördergemeinschaft Kulturzentrums Herrenhof Mußbach gesichtet und an eine unabhängige Jury zur Jurierung weitergeleitet. In diesem Jahr besteht die Jury aus dem Autoren und Verleger Wolfgang Allinger (Neustadt), dem Autoren und Verleger Florian Arleth (Haßloch), der Autorin und Moderatorin Sarah Beicht (Mainz) und der Autorin und Redakteurin Ingrid Samel (Schriesheim).

Lesung der Longlist findet am 4. Juli 2024 in der Literaturvilla, Lesung der Shortlist mit Preisverleihung am 21. Juli 2024 im Festsaal des Kulturzentrums Herrenhof Mußbach statt. Die Fördergemeinschaft Herrenhof Mußbach bittet die Bewerberinnen und Bewerber diese Termine möglichst frei zu halten.