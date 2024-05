Lambrecht: Heimatabend am 19. Mai 2024

Lambrecht – Am Pfingstsonntag, 19. Mai 2024, lädt die Stadt Lambrecht und der Verkehrsverein Lambrecht zum Heimatabend im Schulhof der Grundschule Lambrecht ein.

Beim Heimatabend wird der 621. Tributbock an das diesjährige Geißbockbrautpaar übergeben, das den Tributbock am Dienstag nach Pfingsten (21.05.2024) nach Deidesheim führt, wo dieser versteigert wird.

Musikalische Unterhaltung mit dem Musikverein Königsbach.

Das Brautpaar und der Tributbock wurde am Freitag, 10.05.2024 vorgestellt.

„Liebe Lambrechter Bürgerinnen und Bürger, verehrte Gäste,

jedes Jahr an Pfingsten steht der Geißbock im Mittelpunkt der beiden Städte Lambrecht und Deidesheim. Aus einer Urkunde von Kaiser Rupprecht aus dem Jahre 1404 geht hervor, dass die Deidesheimer für uralte Weiderechte in ihrem an Lambrecht angrenzenden Hinterwald, jedes Jahr von Lambrecht, seit dem Jahre 1404 an Pfingstdienstag einen gut gehörnten und gut gebeutelten Geißbock bekommen.

Es gibt zwar längst keine beweidbaren Flächen mehr und ebenso wenig werden in Lambrecht noch Kühe gehalten. Aber beiden Städten ist der Geißbock lieb und teuer geblieben und die Überlieferung des Brauchtums wird gepflegt und hoch gehalten.

Die Waldnutzung und deren Abgeltung wurden in den vergangenen Jahrhunderten, immer von Streitigkeiten und Auseinandersetzungen um die Geißbocklieferung nach Deidesheim begleitet.

Immer wieder gab es Irrungen und Verwirrungen um die alte Tradition der Geißbocklieferung, dem sogenannten Tributbock. Im Jahre 1851 verweigerte die Stadt Deidesheim die Geißbockannahme und reichte Klage vor dem Landgericht Frankenthal ein, obwohl Lambrecht im August gleichen Jahres einen Ersatzbock überbringen ließ, der aber ebenso abgelehnt wurde, wie weitere Geißböcke in den nächsten Jahren. Im Jahre 1857 fiel der Urteilsspruch zu Gunsten von Deidesheim und Lambrecht wurde zur Lieferung und Nachlieferung von insgesamt 8 Böcken verurteilt. Im Jahre 1860 gab es wieder eine Zurückweisung des Bockes durch Deidesheim, worauf die Lambrechter den Bock wieder mit nach Hause nahmen und in Lambrecht versteigerten.

Am Pfingstsonntag im Rahmen unseres Heimatabends im Schulhof der Grundschule ,der vom Verkehrsverein und der Stadt Lambrecht veranstaltet wird, konnte man den Musikverein Königsbach engagieren, der uns ab 15 Uhr mit zünftiger Blasmusik unterhält.

Unser Dank und Anerkennung verbunden mit den besten Wünschen gelten dem Geißbockbrautpaar 2024, Ronja und Marcel Telch, die dieses Jahr die ehrenvolle Aufgabe haben, den 621. Tributbock nach Deidesheim zu überbringen.

Zwischen den Musikstücken finden die Ehrung der Geißbockjubelpaare und die Übergabe des 621. Tributbocks an das jüngst getraute Brautpaar aus Lambrecht statt.

Anschließend bekommt das Brautpaar den Geleitbrief der Stadt Lambrecht überreicht und muss das Versprechen geben, den Lambrechter Tributbock rechtzeitig in Deidesheim zu übergeben.

Es wäre schön, wenn sie als Gast zu unserem Heimatabend kommen und wir zusammen bei einem gemütlichen Nachmittag unser Brauchtum feiern und pflegen.

Am Pfingstdienstag werden wir ab 5:30 Uhr, hoffentlich mit einer großen Wanderschar unser Geißbockbrautpaar nach Deidesheim begleiten und den Tributbock pünktlich um 10:00 Uhr an der Deidesheimer Stadtgrenze übergeben.

Sie liebe Lambrechter bitte ich über die hoch heilige Pfingsten, die Stadt zu beflaggen und unsere Stadt in einen gepflegten Zustand zu präsentieren.

Ich wünsche Ihnen allen erholsame und schöne Pfingstfeiertage.“