Kaiserslautern: Spiel, Spaß und Sonderaktionen für die ganze Familie bei der Rofulino & Freunde Tour 2024 – Start am 25. Mai 2024

Hoppstädten-Weiersbach – In den kommenden Monaten stehen bei ROFU Kinderland alle Zeichen auf Feiern: Am 25. Mai gibt der Spielwarenexperte den Auftakt zur Familien-Eventserie „Rofulino & Freunde auf Tour“ in der ROFU-Filiale in Kaiserslautern. Von dort tourt die Veranstaltung bis Ende September quer durch Deutschland und macht in insgesamt 16 Städten in sechs Bundesländern Station.

Die Kunden dürfen sich am Aktionstag auf ein buntes Familienfest mit kleinen Geschenken, beliebten Walking Acts (wie z.B. Peppa Wutz, Paw Patrol, Bluey, Feuerwehrmann Sam, uvm.), 20 Prozent auf einen Artikel nach Wahl und natürlich viel Spiel, Spaß und Action freuen. Bei der großen Tombola warten tolle Preise auf die kleinen und großen Besucher, für süße Genüsse sorgt herrlich duftendes, frisches Popcorn. Selbstverständlich auf der Tour mit dabei: Rofulino, das offizielle Maskottchen von ROFU Kinderland. Der sympathische Fuchs begrüßt seine Fans und steht für Fotos und mehr zur Verfügung. Die Veranstaltungen finden jeweils samstags von 10 bis 18 Uhr statt und werden von Marken wie LEGO, Playmobil, Zapf, Mattel uvm. unterstützt.

Foto: little big things GmbH

„Für uns ist die Rofulino & Freunde Tour ein besonderes Highlight im Jahr. Als Experte für Familienthemen ist uns der direkte Kontakt zu bzw. der Austausch mit unseren Kunden sehr wichtig. Im Rahmen der Tour haben wir die Möglichkeit, unsere Kunden überall in Deutschland zu treffen und mit ihnen und ihren Familien zusammen besondere Momente zu erleben und unvergessliche Erinnerungen zu schaffen.“ MICHAEL EDL, GESCHÄFTSFÜHRER VON ROFU KINDERLAND

Alle Tourtermine 2024 im Überblick: