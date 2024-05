Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Wohnwagen entwendet – Zeugen gesucht

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zwischen Montagabend, gegen 22:30 Uhr, und

Dienstagfrüh, gegen 08:30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft

einen Wohnwagen der Marke Fendt Caravan von einem Firmengelände in der Hohe

Straße.

Ersten Ermittlungen zu Folge wurde der Wohnwagen im Wert von knapp 50.000 Euro

von dem umzäunten Gelände gestohlen.

Das Polizeirevier Ladenburg hat die Ermittlungen im Zusammenhang mit dem

Diebstahl aufgenommen. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt

machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06203 9305-0 zu

melden.

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Missachtung der Vorfahrt führt zu Verkehrsunfall

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstag fuhr ein 69-jähriger

Mercedes-Fahrer gegen 09:40 Uhr auf der Straße „Am Sportzentrum“, als dieser

beim Abbiegen vermutlich die von rechts kommende und damit vorfahrtsberechtigte

60-jährige Skoda-Fahrerin übersah. In der Folge kam es zur Kollision der beiden

Autos, sodass diese nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

Die Gesamtschadenshöhe wird auf 10.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde durch den

Unfall glücklicherweise niemand.

Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis: nach Ampelausfall folgt Verkehrsunfall

Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstag gegen 07:15 Uhr befuhr

eine 63-jährige Skoda Fahrerin die Heidelberger Straße in Richtung Plankstadt.

Ein ihr auf Höhe der Zufahrt zur Bundesstraße 535 entgegenkommender 64-jähriger

Opelfahrer nahm ihr beim Abbiegen die Vorfahrt. Die Ampelanlage war zu der Zeit

ausgeschaltet. Die Verkehrsteilnehmer mussten demzufolge ersatzweise die

Verkehrszeichen beachten. Der unfallverursachende Opel wurde in der Folge gegen

einen Ampelmast geschleudert. Die 63-jährige Geschädigte und eine weitere Person

im Opel wurden leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich bei beiden Autos

auf insgesamt etwa 30.000 Euro. Hinzukommt der Schaden an der Ampelanlage von

ca. 5.000 Euro.

Die Polizei rät bei ungewöhnlichen oder unübersichtlichen Verkehrssituationen

besondere Vorsicht walten zu lassen. Dies gilt in besonderem Maße bei zeitweise

abgeschalteten Ampelanlagen.

Bammental/ Rhein-Neckar-Kreis: Unachtsamkeit führt zu Auffahrunfall

Bammental/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstag war eine 53-Jährige mit ihrem

Mini auf der Wiesenbacher Landstraße in Richtung Wiesenbach unterwegs. An der

Einmündung zur B45 hatte sich an der dortigen roten Ampel ein Rückstau gebildet,

weshalb die Frau abbremste und schließlich anhielt. Ein 55-Jähriger, welcher mit

seinem Skoda den gleichen Weg nahm, näherte sich um kurz vor 16:30 Uhr der

Einmündung. Allerdings bemerkte er das Stauende zu spät, sodass er trotz einer

Gefahrenbremsung auf das Heck des stehenden Minis fuhr. Durch den Unfall wurde

die 53-Jährige sowie ihre Beifahrerin leicht verletzt. Sie kamen zur weiteren

medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nur noch

bedingt fahrbereit, konnten aber auf einen angrenzenden Parkplatz bewegt werden.

Die genaue Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest. Das

Polizeirevier Neckargemünd übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

A 6 / Mannheim in Richtung Heilbronn: Zwischen Sinsheim und Raststätte Kraichgau Süd Unfall

Mannheim (ots) – Bei dem Unfall, welcher sich heute Morgen um 09:55 Uhr zwischen

zwei Pkw eriegnet hatte, werden derzeit der mittlere und der rechte Fahrstreifen

zur Unfallaufnahme gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Pkw, der auf

der mittleren Spur unterwegs war, von einem auf dem linken Fahrstreifen

fahrenden Pkw übersehen. In der Folge kam es zur Kollision, wodurch der auf der

mittleren Fahrbahn befindliche Pkw zunächst in die Leitplanke abgewiesen wurde

und dann entgegen der Fahrtrichtung auf der mittleren Spur wieder zum Stehen

kam. Bei dem Unfall wurden 3 Personen verletzt. Das Ausmaß der Verletzungen ist

bislang noch nicht bekannt.

Es kommt derzeit zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.