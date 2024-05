Im digitalen Raum geht nichts über die Performance einer Webseite. Wer den Erfolg sucht, der muss online sichtbar und auffindbar sein.

Die optimierte Website ist der Schlüssel zu einer besseren Benutzererfahrung, sie erhöht die Sichtbarkeit auf den Suchmaschinen und führt so letztlich zu mehr Conversions. Wer bei der Veröffentlichung seiner eigenen, ersten Website noch am Anfang steht, der findet im Folgenden bewährte Strategien, um die Performance auf ein neues Level zu heben.

Keine Hürden für den Besucher

Je schneller sich der Besucher der eigenen Seite auf dieser zurechtfindet, desto mehr Zeit verbringt er dort. Die Geschwindigkeit ist generell ein entscheidender Faktor. Damit die Seite schnell läuft, müssen die Inhalte optimiert werden. Gerade Bilder sollten nicht zu groß sein, damit diese selbst bei einer langsamen Internetverbindung schnell laden. Unnötige Plug-ins sollten ebenso von der Seite entfernt werden, ebenso investieren Webseitenbetreiber in die Serverleistung, sodass die Seite gleichzeitig von vielen Besuchern einsehbar ist.

Hürden lassen sich auch dann minimieren, wenn die Seite mobil optimiert wird. Immer mehr Nutzer greifen vom Smartphone auf Seiten zu, weshalb die Inhalte unabhängig vom Endgerät funktionieren sollen. Mein Design darf nicht nur auf vorgefertigte Templates gesetzt werden, es braucht immer individuelle Lösungen, die genau auf die Inhalte und auf die Zielgruppe zugeschnitten sind.

Beim Design ohne Hürden kommt es auf eine übersichtliche Menüstruktur an.

Nichts geht über die Inhalte

Der Inhalt der eigenen Seite, der Content, ist der relevanteste Faktor bei der Optimierung der eigenen Webseite. Je relevanter die Inhalte sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass ein Besucher zu einem Stammgast auf der Seite wird. Guter Content ist allerdings nicht nur darauf beschränkt, wie der Leser diesen wahrnimmt, sondern es kommt auch darauf an, wie die Suchmaschinen die Inhalte sehen. Wer mit der SEO-Optimierung, dem Linkbuilding oder Keywords bislang nicht vertraut ist, der wendet sich an eine spezialisierte Agentur, die schnell die passenden Lösungen findet und die Webseite bereit für eine erfolgreiche Zukunft macht.

Natürlich kann eine entsprechende Agentur auch dabei helfen, die Inhalte aktuell zu halten. Je relevanter und aktueller eine Seite ist, desto besser steht es um ihr Ranking innerhalb der Suchergebnisse einer Seite.

Augenmerk auf die Interaktion mit den Benutzern

Eine gute Website regt den Besucher zu einer Interaktion an. Dabei handelt es sich im besten Fall natürlich um einen Kauf oder um die Buchung einer Dienstleistung, doch selbst die Anmeldung zu einem Newsletter stellt einen Gewinn dar. Ein Call-to-Action, entsprechende Buttons oder einfache Kontaktformulare sind eine hervorragende Möglichkeit, um einen potenziellen Kunden an sich zu binden.

Eine Interaktion ist mit einer Conversion gleichzusetzen und je höher die Anzahl an Conversions pro Besucher ist, desto höher ist die Performance einer Seite einzuschätzen.

Bringen Webseitenbetreiber zusätzlich das Wissen zur Überwachung und zur Analyse der Seite mit und können sie daraus wichtige Schlüsse ziehen, so sind das die finalen Schritte, um die Webseite dauerhaft zu optimieren. Generell ist es wichtig, dass kontinuierlich an der Seite gearbeitet wird. Kleine, aber stetige Anpassungen, Aktualisierungen und Verbesserungen sind der Schlüssel zur Sichtbarkeit, zu einer höheren Conversionrate und letztlich zu mehr Erfolg.