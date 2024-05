Bei Einbruch Bargeld gestohlen

Knittelsheim (ots) – Über ein Fenster gelangten bislang unbekannte Täter in die Büroräumlichkeiten eines landwirtschaftlichen Betriebes in Knittelsheim. Die Tat ereignete sich in der Nacht von Montag auf Dienstag. Es wurde Bargeld im vierstelligen Bereich gestohlen. Auch Sachschaden ist entstanden.

Derzeit liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Zeugenhinweise nimmt die PI Germersheim telefonisch unter 07274 – 9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Schockanrufe „falscher Polizeibeamter“

Kandel (ots) – Dienstag wurden 2 Geschädigte von angeblichen Polizeibeamten telefonisch kontaktiert. Es wurde ein schwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Familienangehörigen vorgetäuscht und eine Kaution verlangt. In beiden Fällen gingen die Geschädigten nicht auf die Forderung ein und verständigten die „echte“ Polizei.

Die Polizei warnt eindringlich davor, Auskünfte über Bargeld und Wertgegenständen am Telefon herauszugeben oder diese an angebliche Zivilkräfte auszuhändigen.

Versuchter Einbruch in Gaststätte

Kandel (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag versuchten bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Georg-Todt-Straße einzubrechen. An einem Fenster entstand Sachschaden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Wörth in Verbindung zu setzen.

Einbrüche in Grundschulen

Kreis Germersheim (ots) – Gleich zu drei versuchten Einbruchsdiebstählen in Grundschulen kam es in der Nacht von Montag auf Dienstag in den Ortschaften Kuhardt, Hördt und Leimersheim. Auch wenn der bzw. die Täter nichts erbeuten konnten, verursachten sie Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Unbekannten gelangten durch das Aufhebeln von Türen in die Räumlichkeiten. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim unter 07274/9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.