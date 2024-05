Hätte er mal den Kinnriemen seines Helmes geschlossen

Annweiler am Trifels (ots) …dann wäre ein 23-jähriger Kleinkraftradfahrer am 14.05.2024 gegen 13 Uhr in der Hauptstraße in Annweiler vermutlich auch nicht kontrolliert worden. Der nicht verschlossene Kinnriemen war letztendlich das kleinste Problem der Verkehrskontrolle. Der 23-Jährige verfügte nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis.

Auch konnten Anzeichen erlangt werden, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Genannte Anzeichen wurden durch das Verhalten des 23-Jährigen untermauert: Während der Kontrolle wollte er sich einen Joint anzünden. Er wurde im Anschluss zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Er wird sich nun in Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

Kontrolle Nachtfahrverbot für LKW

Annweiler am Trifels (ots) – Aufgrund der derzeitigen nächtlichen Tunnelsperrungen ist eine entsprechende Zunahme des Verkehrs auf der ausgeschilderten Umleitungsstrecke zu verzeichnen, welche unter anderem durch Annweiler führt. Daher wurde in der vergangenen Nacht (14.05.2024 – 15.04.2024) ein besonderes Augenmerk auf die Einhaltung des bestehenden Nachtfahrverbots für LKW gelegt.

In einem Zeitraum von 75 Minuten konnten 25 LKW einer entsprechenden Kontrolle unterzogen werden. Ergebnis: Alle kontrollierten LKW verstießen nicht gegen das Nachtfahrverbot, da eine Ausnahmegenehmigung vorlag oder es sich um berechtigten Anlieferverkehr handelte. Lediglich ein LKW-Fahrer wurde beanstandet, da er vorgeschriebene Dokumente nicht mitführte.