Gefährliches Baden im Rhein

Mainz-Rheinufer (ots) – Mit einem Schrecken kamen 2 Männer und eine Frau davon, die am Mittwoch 15.05.2024 im Rhein Schwimmen waren. Gegen 05:25 Uhr war eine der Personen in Höhe des Kurfürstlichen Schlosses ins Wasser gefallen. Dies nahmen die anderen Beiden offenbar als Anlass, um anschließend gemeinsam im Rhein zu Schwimmen. Die Strömung hatten die 19-20-Jährigen dabei unterschätzt.

Glücklicherweise trieben sie an einen nahe gelegenen Steg und konnten sich dort an einer Eisenkette aus dem Wasser ziehen.

Hinweis der Polizei:

Jedes Jahr ertrinken mehrere Menschen im Rhein, weil sie die Gefahren unterschätzen! Bei gefährlichen Strömungen wirkt der Sog so stark, dass er selbst geübte Schwimmerinnen und Schwimmer bis auf den Grund zieht. Die Strömungen sind unberechenbar und meist nicht zu erkennen.

Wichtig: Wer im Rhein in eine Strömung gerät, sollte niemals dagegen ankämpfen. Besser ist es, mit der Strömung zum Ufer zu schwimmen,

Schläger zwischen 15 Personen?

Mainz-Volkspark (ots) – Am Dienstag 14.05.2024 gegen 21:30 Uhr, meldet zunächst ein Zeuge bei der Polizei, dass sich etwa 15 Personen im Volkspark schlagen würden. Aufgrund der Vielzahl von gemeldeten Personen, wurden gleich 4 Streifenwagen dorthin entsandt.

Vor Ort stellte sich jedoch schnell heraus, dass lediglich ein Kind gestürzt war, laut schrie und sich daraufhin eine Menschentraube um das Kind versammelte. Dies wurde scheinbar von dem Anrufer fehlinterpretiert.

Da für ein potentielles Ermittlungsverfahren dennoch die Personalien festgestellt werden mussten, sollte ein 37-jähriger Mainzer kontrolliert werden. Dieser zeigte sich hoch aggressiv und baute sich immer wieder vor den Einsatzkräften auf und unterschritt den Sicherheitsabstand mehrfach.

Als der Mainzer auf Abstand gehalten werden sollte, leistete er Widerstand gegen die Maßnahme. Nachdem ihm sogar der Einsatz des polizeilichen Tasers angedroht werden musste, konnten ihm schließlich Handschellen angelegt werden.

Der Mann beleidigte die eingesetzten Polizeikräfte aufs Übelste und musste die Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen. Zudem wurde ihm auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnommen. Aus einem völlig nichtigen Grund hat der Mainzer nun mit mehreren Strafanzeigen zu rechnen.

Verkehrsunfall – Radfahrerin verletzt

Mainz-Winterhafen (ots) – Dienstag 14.05.2024 gegen 08:40 Uhr – Zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Joggerin und einer Radfahrerin kam es am Dienstag am Stresemann-Ufer. Eine 52-jährige Radfahrerin aus Mainz war vom Winterhafen kommend, das Ufer entlang gefahren in Richtung Mainz-Neustadt. In Höhe der Fußgängerbrücke kamen ihr zwei Joggerinnen entgegen, wovon eine auf die Fußgängerbrücke abbiegen wollte.

Hierbei kollidierte sie mit der Radfahrerin, die dabei leicht verletzt wurde. Die beiden Joggerinnen blieben bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes vor Ort, hinterließen jedoch ihre Personaldaten nicht.

Die betreffende Joggerin wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Flüchtige Ladendiebe

Mainz-Innenstadt (ots) – Am Dienstag 14.05.2024 gegen 09.30 Uhr, meldete sich die Marktleiterin eines Supermarktes in der Großen Bleiche und berichtete über 2 flüchtige Ladendiebe. Ihren Angaben nach hatte sie eine Frau beobachtet, wie sie Nahrungsmittel in ihre Tasche gesteckt hatte. Zusammen mit einem Mann war die Frau schließlich an die Kasse gegangen, um andere Waren zu bezahlen.

Dort von der Marktleiterin angesprochen, händigte die Frau die gestohlenen Lebensmittel wieder aus. Als sie hörte, dass die Polizei hinzugerufen werden soll, flüchtete sie mit dem Mann in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung:

weiblich, grauer XXL-Pullover, blaue Sporttasche.

männlich, Basecap, schwarzer Rucksack der Marke „Puma“.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.