Vollbrand eines Wohnhauses

Worms (ots) – Am Dienstag des 14.05.2024 kam es in einem Wohnhaus in Dintesheim aus bislang unbekannter Ursache zu einem Vollbrand. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht, Polizei und Rettungsdienst kamen ebenfalls vor Ort. Die drei Bewohner konnten das Anwesen nach Brandausbruch unverletzt verlassen. Die Kriminalinspektion Worms hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am 15.05.2024 fand eine Brandortbegehung durch Brandursachenermittler des Fachkommissariats sowie eines Brandsachverständigen statt. Die Auswertung und Bewertung der getroffenen Feststellungen dauern noch an. Aktuell kann zur Brandursache noch keine

abschließende Aussage getroffen werden. Durch den Brand dürfte das Wohnhaus unbewohnbar sein. Nach ersten Schätzungen bewegt sich die Schadenshöhe im 6-stelligen Bereich.

Kreis Alzey-Worms

Flüchtiger Unfallverursacher – Zeugen gesucht

Westhofen (ots) – In der Nacht von Montag 13.05.2024 auf Dienstag 14.05.2024 gegen 01 Uhr, kam es in der Ohligerstraße in Westhofen zu einer Verkehrsunfallflucht. Der unbekannte Fahrzeugführer kollidierte derart heftig mit einem am rechten Straßenrand geparkten Pkw, sodass das geparkte Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war.

Eine aufmerksame Bewohnerin wachte durch die Geräusche des Aufpralls auf und informierte u.a. die Polizei. Leider konnte der Verursacher dennoch unerkannt flüchten, hinterließ jedoch vermutlich eine Spur, ein auffällig gelbes (Fahrzeug-)Teil.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzey in Verbindung zu setzen.

Alkoholisiert am Steuer

Armsheim (ots) – Am Montag 13.05.2024 gegen 17 Uhr, meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer der Polizeiwache Wörrstadt, eine Fahrzeugführerin, die mit ihrem Pkw aus Flonheim kommend zunächst auffallend langsam und mit Schlangenlinien bis Armsheim fuhr. Auf der Hauptstraße in Armsheim kollidierte sie sodann mit einem geparkten Pkw und verursachte leichten Sachschaden.

Der 50-jährige Zeuge konnte die 40-jährige Fahrzeugführerin an der Weiterfahrt hindern. Die 40-jährige saß offenbar mit rund 3,3 Promille hinterm Steuer. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.