Kaiserslautern

60-Jähriger fällt auf

Kaiserslautern (ots) – Weil er sich am Dienstagnachmittag einfach auf ein fremdes Motorrad setzte und dieses auch noch beschädigte, ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus dem Stadtgebiet. Der 60-Jährige fällt zur Zeit fast täglich mit unterschiedlichen Delikten auf. Meist steht er unter Drogeneinfluss.

Nachdem er am Dienstagmorgen bereits wegen eines Diebstahls mit der Polizei zu tun hatte, war er im Anschluss aufgrund seines Zustands in einer Fachklinik vorgestellt worden. Dort hatte man ihn jedoch wieder entlassen. Eine erneute Vorstellung am Nachmittag wurde abgelehnt.

Deshalb nahm die Streife den Mann diesmal zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Dort blieb er nach Rücksprache mit der Justiz bis zum nächsten Morgen. Seiner Liste an Strafanzeigen wird nun eine weitere wegen Sachbeschädigung an Fahrzeugen

hinzugefügt. |cri

Hat Zigarette Brand ausgelöst?

Kaiserslautern (ots) – Möglicherweise eine glimmende Zigarette hat am Dienstagnachmittag im Bereich des Arizona Boulevard einen Brand ausgelöst. Ein Zeuge wurde kurz nach 14 Uhr auf den Rauch aufmerksam, der aus dem Waldstück zur Homburger Straße hin kam, und verständigte Feuerwehr und Polizei.

Wie sich vor Ort herausstellte, brannte auf einer Fläche von etwa 50 Quadratmetern das Unterholz sowie Gebüsch. Auch einige Bäume wurden in Mitleidenschaft gezogen. Durch die Feuerwehr der US-Airforce konnte ein weiteres Übergreifen der Flammen jedoch verhindert werden.

Die genaue Brandursache ist unklar. Derzeit wird von einer fahrlässigen Verursachung ausgegangen. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang keine Zigarettenkippen in die Natur zu werfen und insbesondere in Waldgebieten kein offenes Feuer zu entzünden! |cri

Hochwertiges Laser-Gerät gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Ein hochwertiges Laser-Gerät ist am Montagvormittag aus einem Fachgeschäft in der Merkurstraße gestohlen worden. Nach den bisherigen Ermittlungen kommen als Täter zwei Männer und eine Frau in Frage. Dem Trio gelang es auf noch nicht geklärte Weise, zwischen 10 und 11 Uhr das sogenannte Absteckgerät für Baustellen unbemerkt aus dem Geschäft zu schmuggeln. Das Gerät hat einen Wert von etlichen tausend Euro.

Täterbeschreibung:

Ein etwa 50-55 Jahre alter Mann, der ungefähr 1,75 Meter groß ist und eine schmale Statur hat. Der Unbekannte hat dunkle Haare mit hohem Haaransatz (Halbglatze), ein schmales Gesicht und trug einen dunklen Schnurrbart.

Der zweite Mann ist deutlich jünger, etwa 25-30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, mit kräftiger, athletischer Figur. Er hat kurze dunkle Haare und zur Tatzeit einen Drei-Tage-Bart.

Eine Frau ungefähr 50 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß, schmale Statur. Sie war bekleidet mit einem Rock sowie vermutlich einer Kopfbedeckung.

Zeugen, denen das Trio am Montag in der Merkurstraße oder auch an anderer Stelle aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

Scheibe eingeschlagen – Sonnenbrille gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Eine besondere Anziehungskraft hatte offenbar eine Sonnenbrille auf einen Langfinger am vergangenen Wochenende. Um in den Besitz der Brille zu kommen, schlug der Täter die Seitenscheibe eines VW Golfs in der Kurt-Schumacher-Straße ein. Da sich der Dieb scheinbar noch mehr Beute erhoffte, durchwühlte er zusätzlich die Mittelkonsole – ohne Ergebnis.

Nach den Angaben des Fahrzeugbesitzers stand der Wagen von Samstag 20 Uhr bis Dienstag 09 Uhr, auf einem Parkdeck. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die an den genannten Tagen etwas Verdächtiges gehört oder gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. |kfa

Streitigkeiten im Straßenverkehr

Kaiserslautern (ots) – Sozusagen „heiß her“ ging es am Dienstag 14.05.2024 in der Mainzer Straße. Ein Autofahrer meldete gegen 16 Uhr der Polizei, dass er soeben ausgebremst worden sei und der Fahrer anschließend mit Pfefferspray gesprüht sowie mit einem Schlagstock gedroht habe.

Der Polizeistreife gelang es, den gesuchten Opel Astra kurz vor der Waschmühle anzuhalten und den 50-jährigen Fahrer zu kontrollieren. Die Beamten fanden im Inneren des Wagens den beschriebenen Reizstoff sowie einen flexiblen Schlagstock. Laut den Angaben des 50-Jährigen war es zu dem Vorfall gekommen, da der 27-jährige VW-Fahrer ihn schon auf der A6 von hinten bedrängt habe.

Nach bisherigen Ermittlungen kam es dann in der Mainzer Straße dazu, dass beide Streithähne mit ihren Fahrzeugen nebeneinander standen und sich anschrien. Wer wen beleidigt und bedroht hat sowie die Frage, ob durch den Einsatz von Pfefferspray jemand verletzt wurde, sollen nun die Ermittlungen der Polizei zeigen.

Unabhängige Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit dem Altstadtrevier in Verbindung zu setzen. |kfa

Trockenes Laub gerät in Brand

Kaiserslautern (ots) – Am späten Dienstagnachmittag wurde der Feuerwehr und der Polizei ein Fahrzeugbrand in einer Tiefgarage in der Kantstraße gemeldet. Vor Ort konnten die Brandbekämpfer schnell Entwarnung geben.

Unter dem Wagen brannte trockenes Laub, welches wohl durch den heißen Motor entzündet wurde. Die Feuerwehr konnte die Glut schnell ablöschen. Weder am Fahrzeug selbst, noch am Gebäude entstand Sachschaden. |kfa

Handy nicht unbeaufsichtigt liegen lassen

Kaiserslautern (ots) – Dass sie ihr Mobiltelefon für ein paar Minuten aus den Augen ließ, ist einer Frau am Montag 13.05.2024 zum Verhängnis geworden. Wie die 30-Jährige der Polizei berichtete, hielt sie sich gegen 17.30 Uhr in einem Schuhgeschäft in der „Mall“ auf und probierte Schuhe an. Ihr iPhone legte sie neben sich auf ein Regal.

Nachdem sie aufgestanden und kurz herumgelaufen war, um die Schuhe zu testen, war das Handy verschwunden. Im Geschäft abgegeben wurde es nicht. Irgendjemand hatte es an sich genommen. Den Diebstahl meldete die 30-Jährige erst am Dienstagabend der Polizei, nachdem

sie mit Hilfe einer Ortungssoftware das Gerät in der Slevogtstraße lokalisieren konnte. Der genaue Standort war jedoch nicht zu ermitteln. Weitere Überprüfungen laufen.

Bei dem gestohlenen Gerät handelt es sich um ein lilafarbenes iPhone 14 Pro, das in einer Hülle mit Blumenmuster steckte.

Hinweise bitte an die PI 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250. |cri

Kerze setzt Zeitung in Brand

Kaiserslautern (ots) – Weil Rauch aus einer Wohnung drang, wurden in der Nacht zu Mittwoch Polizei und Feuerwehr in die Bännjerstaße gerufen. Die Quelle des Qualms wurde schnell ausfindig gemacht: In der Wohnung eines Mannes war eine Kerze umgefallen und hatte eine Zeitung in Brand gesetzt. Der Bewohner hatte noch vor Eintreffen der Feuerwehr bereits mit ersten Löschmaßnahmen begonnen, die Einsatzkräfte vollendeten das „Werk“.

Verletzte wurde durch den Brand niemand. Der Bewohner wurde lediglich vorsorglich zur medizinischen Abklärung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. |cri

Kreis Kaiserslautern

Imbisswagen lockt Diebe an

Weilerbach (ots) – Am vergangenen Wochenende wurde ein Imbisscontainer in der Danziger Straße zum Tatort. Unbekannte öffneten ein Fenster und stiegen so in das Objekt ein. Aus dem Inneren des Imbisses entwendeten die Täter Bargeld, Getränke sowie Ketchup und Mayo-Flaschen. Der Schaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt.

Laut Angaben eines Mitarbeiters muss sich die Tat zwischen Freitag 12 Uhr und Montag 11:40 Uhr zugetragen haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen,

denen am Wochenende etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. |kfa

Alkoholisierter Fahrer baut Unfall und leistet Widerstand

A62/Hütschenhausen (ots) – Alkohol war bei einem Unfall am Dienstagnachmittag auf der A62 im Spiel. Gegen 15.30 Uhr kam ein Autofahrer auf seinem Weg in Richtung Pirmasens in Höhe der Anschlussstelle Hütschenhausen mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab. Der Wagen landete im Gebüsch und blieb beschädigt stehen; der Fahrer kam unverletzt davon.

Allerdings zeigte sich der 22-Jährige bei der Unfallaufnahme alles andere als kooperativ. Weil die Beamten schnell merkten, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand, sollte er zwecks Entnahme einer Blutprobe mit zur Dienststelle genommen werden – er weigerte sich jedoch. Und als ihm dienPolizisten Handfesseln anlegen wollten, leistete der 22-Jährige Widerstand.

Damit nicht genug: Selbst mit angelegten Handfesseln versuchte der Mann noch, die eingesetzten Polizeikräfte mit Kopfstößen zu treffen. Darüber hinaus beleidigte er sie die ganze Zeit. Auf den Verantwortlichen kommt nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Widerstands, Beleidigung und Körperverletzung zu.

Ein Beamter wurde bei dem Gerangel mit dem 22-Jährigen leicht verletzt. Er konnte seinen Dienst aber fortsetzen. Außer der Polizei waren auch die Freiwillige Feuerwehr Glan-Münchweiler, ein Rettungsdienst, die US-Militärpolizei sowie ein Abschleppdienst im Einsatz. |cri

Zeuge verhindert schlimmeres

Rodenbach (ots) – Ein 18-jähriger Autobesitzer verhinderte am Dienstagmorgen einen Diebstahl aus seinem Pkw und deckte zugleich noch einen Fahrzeugdiebstahl auf. Dem Zeugen fiel gegen 06:30 Uhr in der Hübelstraße ein Mann auf, der sich gerade an der Tür seines Audi A4 zu schaffen machte. Beim Versuch, den Wagen zu öffnen, riss der Täter den Türgriff ab. Durch den Halter angesprochen, floh der Mann in einen Transporter um wegzufahren.

„Nicht so schnell“, dachte sich wohl der 18-jährige Zeuge und alarmierte die Polizei. Zudem zog er dem Langfinger den Schlüssel aus dem Zündschloss, so dass der Mann nicht mehr wegfahren konnte.

Als die Beamten eintrafen stellten sie fest, dass der Transporter, mit dem der 60-jährige Tatverdächtige fliehen wollte, ebenfalls gestohlen war. Den Mercedes entwendete er in der Nacht vom Messeplatz in Kaiserslautern.

Auf den Mann kommen jetzt Strafanzeigen wegen des Verdachts des Fahrzeugdiebstahls, des versuchten Diebstahls aus Fahrzeugen sowie Sachbeschädigung zu. |kfa