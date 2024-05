Alleinbeteiligte Dame verursacht Verkehrsunfall

Heidelberg/B37 (ots) – Die 63-Jährige Opel-Fahrerin kam am Dienstag 14.05.2024 gegen 14

Uhr in Folge eines Niesanfalls nach links von der Schlierbacher Landstraße ab, überfuhr eine Verkehrsinsel, touchierte dabei ein Verkehrsschild und prallte schlussendlich gegen einen Ampelmast sowie ein weiteres Verkehrsschild. Hierbei wurde die Autofahrerin leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Da das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war, musste dieses abgeschleppt werden. Der

Sachschaden am Fahrzeug wird auf 4.000 Euro geschätzt, während die Schadenshöhe an den Verkehrseinrichtungen derzeit noch nicht beziffert werden kann.

Aufgrund des Verkehrsunfalls kam es in dem Bereich zu Verkehrsbeeinträchtigungen, die sich nach Beendigung der Unfallaufnahme und der Abschleppmaßnahme aufgelöst haben.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die weiteren Unfallermittlungen übernommen.

Mehrere hochwertige Fahrräder entwendet – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Am Montag im Zeitraum zwischen 06-15 Uhr wurden mehrere hochwertige Fahrräder im Bereich der Straße „Im Neuenheimer Feld“ gestohlen. Unter anderem befanden sich darunter ein gelbes E-Mountainbike der Marke Cannondale, welches vor einem Gebäude in Höhe des Botanischen Gartens der Universität Heidelberg abgestellt war, sowie ein rotes Rennrad der Marke Canyon.

Außerdem wurde im konkreten Zeitraum von 11:45-13 Uhr ein graues Fahrrad der Marke Canyon entwendet. Das Modell Grizl 8 1 by war vor einem Gebäude, auf Höhe des Klinikkomplexes Nummer 440, abgestellt. Alle Fahrräder waren mit Schlössern gesichert, die zum Teil ebenfalls gestohlen wurden. Die Diebstahlshöhe wird insgesamt auf mehr als 11.000 Euro geschätzt.

Es ist nicht auszuschließen, dass in dem Tatzeitraum noch weitere Fahrräder entwendet wurden. Das Polizeirevier Heidelberg-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Geschädigte und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die Identität der Täter mitteilen können, sich unter 06221 4569-0 zu melden.