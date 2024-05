Ludwigshafen-Ruchheim/Maxdorf (ots) – Ebenso wie am Dienstag 14.05.2024 gegen 07:30 Uhr in Maxdorf, wurde bereits am Montag 06.05.2024 gegen 06:50 Uhr ein Mädchen, von einem entblößten Mann aus einem schwarzen Auto heraus, nach dem Weg gefragt. Die 12-Jährige war zu Fuß auf dem Weg zur Schule, als ihr an der Kreuzung der Prümer Straße/Brunnenweg in Ruchheim, ein 4-türiger schwarzer Ford älteren Baujahres entgegen kam. Der Fahrer des Fords hielt an und fragte das Mädchen nach dem Weg.

Als das Kind ins Auto blickte, konnte sie sehen, dass der Mann sich entblößt hatte. Daraufhin entfernte sich die 12-Jährige von dem Fahrzeug. Der Mann fuhr ebenfalls in unbekannte Richtung davon.

Der Sachverhalt wurde der Polizei erst am Dienstag 14.05.2024 gemeldet.

Täterbeschreibung:

männlich, Ende 30 oder Anfang 40, schlank. Er hatte eine Halbglatze und dunkelblonde/ graue Haare. Er trug ein dunkelgraues T-Shirt und eine blau-graue Hose.

Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Hinweise zu dem Auto oder dem Mann geben?

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963-2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Meldungen darüber, dass Kinder aus Fahrzeugen heraus oder sonst angesprochen werden, beunruhigen alle Eltern und Erziehungsverantwortlichen. Folgende Ratschläge sollten Sie beachten, wenn Kinder davon erzählen, dass sie von Fremden angesprochen wurden:

Loben Sie Ihr Kind dafür, dass es sich Ihnen anvertraut hat.

Vermeiden Sie Gerüchte und beugen Sie somit einer Hysterie in Ihrer Nachbarschaft vor.

Wir bitten Sie auf Basis von Gerüchten keine Falschinformationen zu verbreiten. Teilen Sie keine spekulativen Informationen über soziale Netzwerke.

Bitte vertrauen Sie bei Ihrer Meinungsbildung nur gesicherten Quellen. Gesicherte Informationen erhalten Sie von Ihrer Polizei unter https://s.rlp.de/5vx.

Melden Sie den Vorfall der Polizei. Über den Polizeinotruf 110 erreichen Sie diese zu jeder Tages- und Nachtzeit.

Bereiten Sie Ihre Kinder auf solche Situationen vor.

Eltern sollten Verhaltensregeln für den Schulweg und die Freizeit festlegen.

Schicken Sie Ihr Kind möglichst nicht allein, sondern in kleinen Gruppen zusammen mit anderen Kindern zur Schule oder zum Spielplatz.

Halten Sie es zur Pünktlichkeit an.

Wir nehmen Ihre Ängste ernst und sind stets für Sie ansprechbar. Melden Sie bitte jeden verdächtigen Sachverhalt sofort bei Ihrer Polizeidienststelle oder über Notruf. Nur so können wir auch Ermittlungen aufnehmen. Wir kümmern uns und gehen jedem Hinweis nach.

In unserem Flyer „Verdächtige Ansprache von Kindern“ unter https://s.rlp.de/46BYv bzw. auf der Internetseite der polizeilichen Kriminalprävention www.polizei-beratung.de finden Sie weitere umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Meldung aus Maxdorf: