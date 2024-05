Trunkenheitsfahrt

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht zu Mittwoch 15.05.2024 gegen 00:05 Uhr, kontrollierten Polizeikräfte in der Ludwigstraße einen 25-jährigen Autofahrer. Hierbei konnten sie Hinweise auf Betäubungsmittel Konsum erlangen. Ein freiwilliger Urintest ergab bei dem 25-Jährigen Hinweise auf den Konsum von Kokain, Amphetamin und Metamphetamin. Der Mann wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Drogeneinfluss stehenden Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen.

E-Bike gestohlen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstagmorgen14.05.2024 gegen 03 Uhr, wurde ein Anwohner der Straße Am Weidenschlag durch ein lautes Geräusch geweckt. Als er aus dem Fenster schaute stellte er fest, dass sein, an den Fahrradständern vor seinem Haus angeschlossenes, E-Bike im Wert von circa 3.000 Euro entwendet wurde.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben?

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963-2403 oder per

Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Radfahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 14.05.2024 gegen 13 Uhr, kam es in der Hauptstraße an der Einmündung zur der Straße In der Mörschgewanne zu einem Unfall zwischen einem 64-jährigen Radfahrer und einer 83-jährigen Autofahrerin. Der 64-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Fahrzeuge auf Firmengelände aufgebrochen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht auf Dienstag 14.05.2024 gegen 01 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Firmengelände in der Ludwig-Reichling-Straße und brachen zwei dort abgestellte Fahrzeuge auf. Nach ersten Ermittlungen wurden hierbei Werkzeuge im Wert von circa 6.000 Euro entwendet.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Zigarettenautomat aufgebrochen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Zwischen Montag 13.05.2024 ab 20 Uhr und Dienstag 14.05.2024 um 08:30 Uhr, brachen Unbekannte einen Zigarettenautomaten in der Wingertstraße auf. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter: 0621 963-2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Brand in Kleingartenanlage

Ludwigshafen (ots) – Am späten Dienstag 14.05.2024 gegen 23 Uhr, meldete ein Zeuge eine Rauchentwicklung aus einer Kleingartenanlage in der Speyerer Straße. Die Feuerwehr konnte den Brand eines Gartenhauses feststellen und löschen. Nach ersten Ermittlungen könnte ein technischer Defekt in dem Gartenhaus brandursächlich gewesen sein.