Verdächtiger Mann am Forsthaus Bellheim – Zeugen gesucht

Bellheim (ots) – Am 13.05.2024 gegen 17:30 Uhr, wurde eine 13-Jährige im Bellheimer Wald in der Nähe des Forsthauses von einem Unbekannten gepackt und nach hinten gezogen. Durch Rufe nach ihren in der Nähe befindlichen Freunden und deren Rückrufe habe der Mann von ihr abgelassen und sei in Richtung Abenteuerspielplatz geflüchtet.

Gesprochen habe der Mann nicht, auch sei sie nicht unsittlich angefasst worden. Der Sachverhalt wurde erst 5 Stunden später der Polizei gemeldet.

Der Mann wurde wie folgt beschrieben:

Alter unbekannt, ca. 1,80m groß, dunkle mittellange Haare, dünne Körperstatur, trug einen grauen Kapuzenpullover und schwarze Schuhe. Im Gesicht hatte der Mann an der linken Wange eine auffällige Tätowierung.

Aufgrund der auffälligen Tätowierung bittet die Polizei die Bürger um Mithilfe. Ist Ihnen ein solcher Mann bekannt? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizei Germersheim unter Telefon: 07274/958 0 oder per E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de .

Wir nehmen Ihre Ängste ernst und sind stets für Sie ansprechbar. Melden Sie bitte jeden verdächtigen Sachverhalt sofort bei Ihrer Polizeidienststelle oder über Notruf. Nur so können wir auch Ermittlungen aufnehmen. Wir kümmern uns und gehen jedem Hinweis nach.

Gefälschter Führerschein und kein Versicherungsschutz

Wörth (ots) – Montagnachmittag kontrollierten Polizeibeamte einen 28-jährigen PKW-Fahrer auf der Bienwald-B9, welcher einen gefälschten Führerschein aushändigte. Die Fälschung wurde erkannt und die Kontrolle intensiviert. Dabei stellte sich heraus, dass kein Versicherungsschutz für das mitgeführte Fahrzeug bestand.

Das Fahrzeug wurde abgeschleppt und der Führerschein sichergestellt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Angefahren und geflüchtet

Germersheim (ots) – Am Dienstag gegen 02:20 Uhr, wurde ein 48-jähriger Germersheimer durch einen Pkw angefahren. Hiernach wäre der ältere silberfarbene Honda Civic geflüchtet. Bereits in der Vergangenheit wäre der Pkw mehrfach im Pionierweg unter anderem wegen lautem Hupens und Schreien aufgefallen.

Als der Geschädigte zwecks Nachschau auf die Straße lief, ließ der unbekannte Fahrer den Motor an und fuhr den Mann an. Aufgrund seiner Verletzungen wurde er in die BG Unfallklinik nach Ludwigshafen verbracht. Die Ermittlungen hinsichtlich des Fahrzeugs sowie des Fahrers wurden aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Germersheim unter 07274/958-0 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Diebstahl während Wohnungslüftung

Wörth (ots) – Montagmorgen stand eine Terrassentür zum Lüften einer Erdgeschosswohnung in der Jacques-Offenbach-Straße offen. Das Ehepaar welches sich in der Wohnung befand, war mit Hausarbeiten beschäftigt. Diese Gelegenheit nutzten bislang unbekannte Täter aus, indem sie sich in die Wohnung schlichen und zwei Geldbörsen mit ca. 230 Euro Bargeld entwendeten.

Das Fehlen wurde durch die Ehefrau kurze Zeit später bemerkt und die Polizei verständigt. Die nun bargeldlosen Geldbörsen wurden im Außenbereich unweit der Tatörtlichkeit aufgefunden. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Wörth in Verbindung zu setzen.