Exhibitionist gefasst

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 13.05.2024 gegen 14:30 Uhr, meldete eine Zeugin einen 36-Jährigen, welcher auf einer Wiese in der Rheinuferstraße sexuelle Handlungen an sich selbst vornahm. Polizeikräfte konnten den Mann wenig später in einem Supermarkt in der Ludwigstraße antreffen. Er wurde zu einer Polizeidienstelle gebracht und erkennungsdienstlich behandelt.

Einbruch in Rohbau – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Zwischen Samstag 11.05.2024 um 15 Uhr und Montag 13.05.2024 um 07:30 Uhr, brachen Unbekannte in den Rohbau eines Bürogebäudes in der Ludwig-Reichling-Straße ein und entwendeten mehrere Werkzeuge im Wert von circa 6.000 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Unfall mit hohem Sachschaden – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 13.05.2024 gegen 18 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung der Heinigstraße mit der Kaiser-Wilhelm-Straße ein Verkehrsunfall zwischen zwei 50- und 58-jährigen Autofahrern. Beide unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 50.000 Euro.

Da die Unfallbeteiligten unterschiedliche Angaben zum Hergang machen werden nun Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Rollerfahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht auf Dienstag 14.05.2024 gegen 00:25 Uhr, kam es in der Leuschnerstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen dem 20-jährigen Fahrer eines Motorrollers und einem 41-jährigen Autofahrer, nachdem der 20-Jährige zu nah hinter dem vorrausfahrenden Auto hergefahren war und unvermittelt bremsen musste.

Der Rollerfahrer stürzte, verletzte sich und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sein Roller fiel hierbei gegen ein geparktes Fahrzeug und verursachte Sachschaden.