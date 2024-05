Schildkröte zugelaufen (Foto)

Edesheim (ots) – Die Polizei sucht den Eigentümer einer griechischen Landschildkröte, die am heutigen Morgen (14.05.2024) in der Rhodter Straße in einem fremden Garten aufgefunden wurde. Auffällig ist der farblich markierte Rückenpanzer des Tieres. Die Schildkröte wurde in Obhut genommen. Der Besitzer kann sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 in Verbindung setzen.

Überwachung Schwerverkehr

Edenkoben/A65/B10 (ots) – Montag 13.05.2024 wurde im Zeitraum zwischen 18-21 Uhr im Bereich der A65 und B10 bei Landau Verkehrskontrollen mit dem Hauptaugenmerk auf Schwerverkehr durchgeführt. Dabei wurden zwei LKW-Fahrer belangt, weil sie anhand der Fahrtenschreiber die Geschwindigkeiten und Fahrzeiten überschritten hatten.

Zwei Fahrer wurden auf frischer Tat erwischt, weil sie während der Fahrt mit ihrem Handy telefonierten.

Heckscheibe an Pkw eingeschlagen

Steinfeld (ots) – Auf dem Parkplatz beim Kakteenland in Steinfeld wurde an einem geparkten weißen Hyundai i10, die Heckscheibe eingeschlagen. Der Sachschaden wird auf 1000.-EUR geschätzt. Zeugen werden gebeten sich unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der PI Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.