Zwei mal Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Frankenthal (ots) – Am Montag 13.05.2024 gegen 15:20 Uhr, kollidierte ein rotes Abschleppfahrzeug beim Wenden mit einem Verkehrszeichen in der Sonnenstraße und verursachte Sachschaden. Der Fahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei Frankenthal sucht nun nach Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben und Angaben zum flüchtigen Auto machen können.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Frankenthal (ots) – Am Montag 13.05.2024 gegen 08:20 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Carl-Theodor-Straße/Karolinenstraße, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem hellen Auto. Der Autofahrer missachtete hierbei die Vorfahrt des Radfahrers, welcher in Folge dessen zu Boden stürzte. Ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, entfernte sich der Autofahrer unerlaubt vom Unfallort.

Die Polizei Frankenthal sucht nun nach Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben und Angaben zum flüchtigen Auto machen können.

Hinweis:

Die Polizei weist darauf hin, dass Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb jeden Unfall zu melden.