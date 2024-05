Unfall beim Wenden auf L419 bei Finthen

Mainz (ots) – Am Montag kam es gegen 17:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten 53-jährigen Mainzer. Eine 59-jährige Autofahrerin verließ die Autobahn A 60 aus Richtung Bingen kommend an der Anschlussstelle Finthen/Saarstraße und fuhr auf den Einfädelungsstreifen in Richtung Finthen.

Offensichtlich war dies jedoch die falsche Richtung, so dass sie im Bereich des Einfädelungsstreifens zum Wenden ansetzte um in Richtung Mainz zu fahren. Dabei missachtete sie den Vorrang des 53-Jährigen. Dieser befuhr die L 419 auf dem Fahrstreifen in Richtung Finthen und konnte trotz Bremsung einen Zusammenstoß nicht verhindern. Der 53-Jährige klagte über Schmerzen und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen die Fahrerin wird nun ein Unfallermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung geführt.

Kreis Mainz-Bingen

Fahrt unter Drogeneinfluss

Bingen (ots) – Am 14.05.2024 gegen 17 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei einen Kleinwagen aus dem Zulassungsgebiet der Kreisverwaltung Mainz-Bingen. Bei dem 21-jährigen Fahrzeugführer ergaben sich eindeutige Anzeichen auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum, was dieser schließlich auch reumütig zugab.

Der Drogenschnelltest bestätigte dies und lieferte den Nachweis für den mündlich eingeräumten Konsum von Marihuana. Dem Fahrer, dessen Probezeit bereits verlängert wurde, wurde eine Blutprobe entnommen. Neben der Geldbuße in Höhe von 500EUR muss der Fahrer nun angesichts seiner bereits verlängerten Probezeit mit einer Führerschein rechtlichen Konsequenz rechnen.

Verkehrsbehinderungen auf der A60 aufgrund eines defekten Sattelzuges

Heidesheim (ots) – Am Dienstagmorgen kam es auf der A60 in Fahrtrichtung Darmstadt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Staubildung aufgrund eines defekten Sattelzuges im Baustellenbereich zwischen den Anschlussstellen Bingen-Ost und Ingelheim-West.

Der Verkehr wurde durch einen Getriebeschaden an einem Sattelzug stark beeinträchtigt, was zu einer Sperrung eines Teils der Fahrbahn führte. Während der Bergung wurde der Verkehr im zweispurigen Baustellenbereich über den linken Fahrstreifen vorbeigeleitet, was zu erheblichem Rückstau bis auf die A61 führte.

Nach einer Stunde intensiver Bergungsarbeiten konnte die Fahrbahn wieder für den Verkehr freigegeben werden. Glücklicherweise kam es während dieser Zeit zu keinen Verkehrsunfällen oder weiteren Behinderungen. Die Polizeiautobahnstation Heidesheim dankt allen Verkehrsteilnehmern für ihr Verständnis und ihre Geduld während der Bergungsmaßnahmen.