Brand im Quadrat G7

Mannheim (ots) – Gegen 15:45 Uhr brach aus noch unbekannter Ursache ein Brand in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses im Quadrat G7 aus. Das Feuer konnte zwischenzeitlich durch die Feuerwehr gelöscht werden, bevor es auf andere Gebäudeteile übergreifen konnte. In der Wohnung befanden sich keine Personen.

Ebenfalls wurde nach derzeitigem Stand niemand verletzt. Die Höhe des Sachschadens ist aktuell nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Verkehrsrowdy bespuckt und bedrängt Radfahrerin – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Am Montag fuhr eine 52-Jährige mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg am Paul-Martin-Ufer in Richtung Heidelberg. Gegen 19 Uhr bemerkte sie einen Rennradfahrer, der sich mit hoher Geschwindigkeit von hinten annäherte und zum Überholen ansetzte. Auf Grund der für sie unangemessen wirkenden Geschwindigkeit ermahnte sie den Unbekannten, etwas langsamer zu fahren.

Diesen Ratschlag quittierte der Mann, indem er die Frau anspuckte und abdrängte. Die 52-Jährige kam zu Sturz und verletzte sich dabei leicht. Der Unfallverursacher fuhr davon, ohne sich um die am Boden liegende Frau zu kümmern. Das Alter des Rennradfahrers

wird von der Frau auf Mitte 50 geschätzt. Er trug einen blauen Fahrradhelm. Das

Polizeirevier Mannheim-Oststadt nahm die Ermittlungen hinsichtlich der fahrlässigen Körperverletzung, der Beleidigung sowie der Unfallflucht auf.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter der Telefonnummer 0621-174-3310 zu melden.

36-Jähriger wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in U-Haft

Mannheim (ots) – Am Donnerstag um 22:30 Uhr kam es aus bislang nicht bekannten Gründen am

Hauptbahnhof Mannheim, Willy-Brandt-Platz, zu einer Auseinandersetzung zwischen

mehreren Beteiligten, in deren Verlauf ein 36-jähriger Tatverdächtiger mit einem zuvor abgebrochenen Flaschenhals einen 21-Jährigen angegriffen haben soll.

Dabei soll er auf den Kopf des 21-jährigen Mannes gezielt haben, wodurch dieser

schwere, aber keine lebensgefährlichen Stich- und Schnittverletzungen am Hinterkopf erlitt. Er wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Der 36-jährige Tatverdächtige konnte noch vor Ort durch die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten vorläufig festgenommen werden.

Er wurde am Freitag, dem 10. Mai, dem Haft- und Ermittlungsrichter am Amtsgericht Mannheim vorgeführt, der den Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung erließ und in Vollzug setzte. Anschließend wurde der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Dezernats für Kapitalverbrechen des Kriminalkommissariats Mannheim dauern derzeit an.

Mannheim: Unbekannte entwenden Sach- und Wertgegenstände aus Pkw

Mannheim (ots) – Eine bislang unbekannte Täterschaft beschädigte im Zeitraum von Sonntag gegen 19:00 Uhr bis Montag gegen 11:30 Uhr, auf der Fahrerseite eine Fensterscheibe eines VW, der in einer Tiefgarage in der Neckarpromenade abgestellt war. Die Unbekannten gelangten so in das Innere des Fahrzeuges und entwendeten Verpackungs- und Ausstellungsmaterial, Aufsteller, Schmuck und Schmuckboxen im Wert von ungefähr 20.000€.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können sich unter 0621/ 3301-0 zu melden.

Einbruch in den Ratssaal im Stadthaus

Mannheim (ots) – Bislang unbekannte Täter verschafften sich in einem unbekannten Zeitraum, vermutlich von Freitag auf Samstag, auf nicht bekannte Weise Zutritt zum Ratssaal im Stadthaus. Im Saal selbst wurden verschiedene Schränke und Container geöffnet und Inhalte auf den Boden des Saals verteilt.

Ob hierbei Gegenstände entwendet wurden, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Einbruch in Wohnwagen – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am Samstag wurde im Zeitraum zwischen 16:30-18 Uhr in einen Wohnwagen eines 53-Jährigen eingebrochen. Dieser war im Bereich Neuer Meßplatz abgestellt, als sich die bislang unbekannte Täterschaft Zutritt verschaffte und das Portemonnaie samt Inhalt entwendete. Hierin befanden sich neben Ausweisdokumenten auch EC- und Kreditkarten.

Im weiteren Verlauf konnte festgestellt werden, dass es bereits zu mehreren unbefugten Transaktionen mit einer der entwendeten EC-Karte kam. Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zur bislang unbekannten Täterschaft mitteilen können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 174-4444 zu melden.

E-Bike aus Keller entwendet – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Im Zeitraum von Mittwochabend gegen 19 Uhr bis Sonntagfrüh gegen 08 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft ein schwarzes E-Bike der Marke Bulls aus dem Keller eines Wohnhauses in der Landwehrstraße. Das Bulls-Modell Copperhead EVO 2 war mit einem Schloss gesichert und hatte einen Wert von knapp 4.300 Euro.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die Identität der unbekannten Täterschaft mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 3301-0 zu melden.

Einbrecher entwenden Lebensmittel aus Verkaufsstand – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Unbekannte Personen verschafften sich im Zeitraum von Samstag gegen 18 Uhr und Sonntag gegen 07:45 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem freistehenden Verkaufsstand in der Lampertheimer Straße Ecke Waldstraße.

Derzeitigen Ermittlungen zu Folge gelangte die unbekannte Täterschaft durch die

verschlossene Eingangstür in den Verkaufsraum und entwendete hieraus 11 Säcke Kartoffeln, 13 Flaschen Prosecco, 29 Pakete Sauce Hollandaise, 1 Glas Marmelade, 7 Gläser Spargel und 6 Gläser Smoothie. Der Diebstahlsschaden beträgt etwa 320 Euro. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit nicht beziffert werden.

Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die Identität der unbekannten Täterschaft mitteilen können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0621 71849-0 zu melden.

Einbruch in Spielwarenladen

Mannheim (ots) – In der Zeit von Freitag auf Samstag, zwischen 18-09:50 Uhr, brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter/Täterinnen in einen Spielwarenladen in der Neckarstraße ein. Hierzu wurde die Eingangstür mit brachialer Gewalt geöffnet und sich so Zutritt verschafft. Im Laden selbst wurden diverse Spielsachen sowie Kuscheltiere und zudem noch Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich entwendet.

Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf über 1000 EUR. Die Tür selbst wies einen Schaden von mehreren tausend Euro auf. Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mehrere Autos aufgebrochen – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag schlugen unbekannte Täter an mehreren Fahrzeugen die Scheiben ein, um hieraus Wertgegenstände zu entwenden. Auf diese Weise wurden 6 Fahrzeuge beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren 1000€.

Der Polizeiposten Mannheim-Schwetzingerstadt hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter 0621/441125 zu melden.