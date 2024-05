Lieferfahrzeug geklaut

Lingenfeld (ots) – Am Sonntag 12.05.2024 von 15:30-16 Uhr, entwendeten unbekannte Täter ein Lieferfahrzeug eines Dönerimbisses aus Lingenfeld. Das Fahrzeug war auf einem öffentlich zugänglichen Parkplatz in der Hauptstraße Höhe Hausnummer 50 abgestellt. Aufgrund der Liefertätigkeit befanden sich der Fahrzeugschlüssel sowie Fahrzeugpapiere im Pkw. Bei dem Pkw handelt es sich um einen VW Caddy mit RP-Kennzeichen.

Zeugen die Angaben zur Tat oder den tatbeteiligten Personen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de mit der Polizei Germersheim in Verbindung zu setzen.

Verletzte Rollerfahrerin ohne Lappen

Rülzheim (ots) – Am Sonntag 12.05.2024 gegen 13:20 Uhr, kam es in Rülzheim im Bereich der Einmündung zur Straße Am Stadion zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Rollerfahrerin, welche sich hierbei auch leicht verletzte.

Im Rahmen der Unfallaufnahme gab die 68-jährige Verletzte an, dass ihr Roller erst am Folgetag gedrosselt werden würde, sodass sie keine Fahrerlaubnis vorzeigen könne. Die Dame erwartet nun zusätzlich eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Nach kurzer medizinischer Versorgung war ein Krankenhausaufhalt für die Rollerfahrerin nicht notwendig.

Verkehrsunfall durch Sekundenschlaf

Wörth am Rhein (ots) – Sonntagmorgen gegen 05:45 Uhr befuhr ein 50-jähriger Fahrzeugführer mit seiner Tochter die Hagenbacher Straße in Richtung L540. In einer Kurve kam er aufgrund von Übermüdung von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke.

Die Fahrzeuginsassen wurden nicht verletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Sachbeschädigung durch Jugendliche

Wörth am Rhein (ots) – Samstagabend zerkratzten Jugendliche in der Theodolindestraße insgesamt 10 Fahrzeuge. Die geparkten PKW wurden vermutlich mit einem spitzen Gegenstand angegangen. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Zeugen/weitere Geschädigte werden gebeten mit der Polizei in Wörth Kontakt aufzunehmen.