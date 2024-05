Körperverletzung – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am Sonntag 12.05.2024 um 18:00 Uhr, waren ein 29-Jähriger und seine Lebensgefährtin zu Fuß in der Bismarckstraße unterwegs, als auf Höhe der Bahnhofstraße eine Gruppe von 5 Männern auf sie zukam. Ein Mann aus der Gruppe verpasste dem 29-Jährigen unvermittelt und ohne Vorwarnung einen Kopfstoß. Daraufhin kam es zu einer Rangelei zwischen den beiden Männern.

Der Angreifer flüchtete mit seinen Begleitern schließlich in Richtung Heinigstraße.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 30-40 Jahre alt, ca. 170cm groß, dunkelhaarig mit dunklem Bart. Er trug eine dunkle Kappe und eine dunkle Jacke.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf den Täter geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Einbruch in Kiosk – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am Sonntag 12.05.2024 gegen 06 Uhr, schlugen Unbekannte die Scheibe eines Kiosks in der Ludwigsstraße ein und entwendeten mehrere Gegenstände aus der Auslage. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben?

Wohnungseinbruch – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag 12.05.2024 zwischen 17:30-17:45 Uhr, brachen Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Knollstraße ein und entwendeten Bargeld und Schmuck im Wert von circa 1.300 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben?

Autos aufgebrochen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Zwischen Samstag 08 Uhr und Sonntag 13:00 Uhr, (11.05.2024 – 12.05.2024), brachen Unbekannte ein in einer Tiefgarage in der Otto-Stabel-Straße abgestelltes Fahrzeug auf. Entwendet wurde nichts.

Zwischen Samstag 21:00 Uhr und Sonntag 14:30 Uhr wurden zwei, ebenfalls in einer Tiefgarage in der Paul-Klee-Straße abgestellte Fahrzeuge aufgebrochen. Hier entwendeten die unbekannten Täter einen Geldbeutel.

Wer hat etwas beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben?

Auto-Einbrecher haben es in der Regel besonders auf Navigationsgeräte, Mobiltelefone, Notebooks sowie sonstige zurückgelassene Wertsachen wie Handtaschen oder Kleidung mit Scheckkarten, Papieren und Bargeld abgesehen. Es ist davon auszugehen, dass die Täter die Parkplätze beobachten und kurz nach Abstellen eines Pkw sofort agieren.

Aus diesem Grund ist besonders in der dunklen Jahreszeit in den Abendstunden erhöhte Sorgfalt beim Abstellen und Verlassen des eigenen Fahrzeugs geboten. Verschließen Sie Ihr Fahrzeug auch bei kurzer Parkdauer und überprüfen Sie den Schließzustand. Achten Sie beim Verlassen des Fahrzeugs auf verdächtige Personen in Ihrem Umkreis.

Lassen Sie keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug zurück. Selbst bei Kleinstgegenständen, ergibt sich ein Anreiz für den Täter.

Weiterführende Informationen zu diesem und auch anderen Themen finden Sie auf der Internetpräsenz der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de .

Autofahrerin bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag 12.05.2024 gegen 15 Uhr, kam es an der Einmündung Pasadenaallee zur Ludwig-Bertram-Straße zu einem Verkehrsunfall, nachdem eine 31-Jährige unerlaubterweise nach links in die Ludwig-Bertram-Straße einbog und mit dem entgegen kommenden Auto einer 28-Jährigen kollidierte. Die 28-Jährige wurde leicht verletzt.

Das Auto der 31-Jährigen wurde außerdem auf ein an der Einmündung wartendes Auto geschleudert. Die Fahrzeuge der 28-Jährigen und der 31-Jährigen mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 15.000 Euro.

Verkehrsgefährdung – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag 12.05.2024 gegen 22:20 Uhr, fiel Polizeikräften der Fahrer eines schwarzen Audi SUV auf, da dieser auf der Mundenheimer Straße aus unersichtlichen Gründen auf die Gegenfahrbahn gefahren war. Als die die Polizeikräfte den Fahrer kontrollieren wollten, hielt dieser zunächst auf Höhe des Bgm.-Kraft-Platzes am Fahrbahnrand an, gab dann unvermittelt Gas und flüchtete auf der Mundenheimer Straße in Richtung Yorckstraße.

Hierbei überholte er mehrere Fahrzeuge über die Gegenfahrbahn und gefährdete in der Dammstraße mehrere Fußgänger. An der Kreuzung Berliner Straße/Wredestraße verloren die Polizeikräfte den Sichtkontakt zu dem Fahrzeug. Dieses wurde später in der Lutherstraße verlassen aufgefunden. Das Auto wurde sichergestellt. Die Ermittlungen nach dem Fahrzeugführer dauern an.

Zeugen des Vorfalls, vor allem gefährdete Verkehrsteilnehmer, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 zu wenden.