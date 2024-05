Meerschweine landen auf Müll

Heidelberg (ots) – Ein Passant fand am Sonntag 12.05.2024 kurz vor 21 Uhr, in der Elsa-Brändström-Straße auf einem Sperrmüllhaufen 5 Meerschweinchen. Sie befanden sich in einem Karton, auf welchem eine Decke lag. Da die Tiere verletzt waren und sich in einem sehr schlechten Zustand befanden, verständigte der Mann die Polizei.

Eine hilfsbereite Anwohnerin unterstützte die Polizei, indem sie 2 kleine Transportboxen für die Tiere zur Verfügung stellte. Zur weiteren Behandlung übergab die Polizei die Meerschweine der Tiernotrettung.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd übernahm die weiteren Ermittlungen hinsichtlich des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und sucht nach dem bislang unbekannten Besitzer.

Körperverletzungsdelikt am Taxistand der Alten Brücke/Neckarstaden

Heidelberg (ots) – Am Abend des 11.05.2024 gegen 22:25 Uhr, kam es zu einem körperlichen Übergriff eines bislang unbekannten Taxifahrers zum Nachteil eines 21-jährigen Geschädigten. Voraus ging ein Zusammenstoß des vom Geschädigten geschobenen Fahrrades mit dem Außenspiegel eines an der „Alten Brücke“ abgestellten Taxis.

Infolge der Kollision stieg der bislang unbekannte Taxifahrer letztlich aus dem Pkw, schlug dem Geschädigten unvermittelt in das Gesicht und ergriff diesen am Nacken. Der Geschädigte wurde hierdurch leicht verletzt. Eine eingeleitete Fahndung nach dem unbekannten Taxifahrer verlief ohne Ergebnis.

Der Taxifahrer wurde wie folgt beschrieben: 30-40 Jahre, schwarze lockige Haare, indischer oder arabischer Phänotyp.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/18570, beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, zu melden.

E-Scooter-Fahrerin übersieht Radfahrer beim Abbiegen

Heidelberg (ots) – Am Samstagmittag fuhr eine 47-jährige Frau mit einem E-Scooter auf dem Radweg parallel zur B3 in Richtung der Friedrich-Ebert-Anlage. Kurz vor der Friedrich-Ebert-Anlage bog die E-Scooter-Fahrerin nach rechts ab und übersah hierbei einen 46-jährigen Mountainbike-Fahrer.

Beide stürzten zu Boden und verletzten sich. Der Radfahrer wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei 100 Euro.

Radfahrerin missachtet Rotlicht und verletzt sich schwer

Heidelberg (ots) – Am frühen Sonntagmorgen gegen 02 Uhr fuhr nach derzeitigem Stand der Unfallermittlungen eine 19-jährige Radfahrerin von der Heidelberger Altstadt kommend in Richtung der Gaisbergstraße und missachtete am Adenauerplatz das Rotlicht der Ampelanlage.

Ein 23-jähriger Mercedes-Fahrer, welcher gerade auf dem Adenauerplatz stadtauswärts unterwegs war, konnte zwar noch geistesgegenwärtig eine Vollbremsung einleiten, jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr gänzlich verhindern.

Die 19-Jährige stürzte nach der Kollision mit dem PKW zu Boden und verletzte sich schwer. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei 2.000 Euro.