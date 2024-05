Psychisch auffälliger Mann greift Polizisten an

Kaiserslautern (ots) – Am Sonntag kam es in der Bremerstraße zu einem Polizeieinsatz. Anwohner meldeten per Notruf, dass sie Schreie eines Mannes hören würden. Die angerückten Beamten konnten die betroffene Wohnung schnell feststellen. Da sie davon ausgehen mussten, dass sich der Mann in einer Notlage befand, öffneten sie die Wohnungstür.

Ein 59-Jähriger stand ihnen daraufhin gegenüber, der sich augenscheinlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand. Um zu verhindern, dass sich der Betroffene selbst verletzt, verständigten die Polizisten einen Rettungswagen, der ihn in eine Klinik bringen sollte. Beim Gang zum Fahrzeug, warf sich die Person plötzlich zu Boden und trat nach den eingesetzten Kräften.

Den Polizisten gelang es, dem Mann Handschellen anzulegen und ihn letztendlich zum Krankenwagen zu bringen. Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt. |kfa

Ja oder nein, das ist hier die Frage

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die am Sonntag in der Mühlstraße unterwegs waren und gegen 14.40 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen einer Gruppe E-Bike-Fahrern und einem Autofahrer mitbekommen haben. Derzeit liegen den Ermittlern unterschiedliche Aussagen vor.

Deshalb ist unklar, ob es zu einem Zusammenstoß zwischen einer Radfahrerin der Gruppe und dem VW Golf kam oder nicht. Ebenso konnte bislang nicht zweifelsfrei geklärt werden, ob die Fahrrad-Gruppe im Verlauf der Auseinandersetzung den Autofahrer attackierte.

Zeugen, die helfen können, die genauen Abläufe zu klären, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen. |cri

Aufgeräumter Tatort

Kaiserslautern (ots) – Einen Einbruch in ihr Kellerabteil hat eine Anwohnerin der Feuerbachstraße am Sonntagvormittag der Polizei gemeldet. Wie die 20-Jährige am Telefon angab, wurde der Lattenverschlag gewaltsam geöffnet und der Lagerraum durchwühlt. Ersten Überprüfung zufolge stahlen die Täter einen Kompass und eine weiße Damenjacke der Marke „New Yorker“.

Bis zum Eintreffen der Polizeistreife leistete die junge Frau leider ganze Arbeit: Sie räumte den Kellerraum auf und befestigte auch die aufgehebelten Holzleisten wieder am Türrahmen.

Eine Spurensicherung war somit für die Beamten hinfällig. Ihnen blieb nur, die Aussage der 20-Jährigen aufzunehmen und mit der Suche nach eventuellen Zeugenhinweisen zu beginnen. Die Tatzeit kann bislang leider nur auf den Zeitraum zwischen dem 5. und dem 12. Mai eingegrenzt werden. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Unsere Bitte in diesem Zusammenhang: Sollten Sie einen Einbruch feststellen, egal ob in Ihr Haus, Ihre Wohnung, Ihren Keller oder in Ihr Auto, verständigen Sie die Polizei und lassen Sie den Tatort möglichst unberührt. Nur dann besteht für die Ermittler die Möglichkeit, nach eventuell vorhandenen Spuren zu suchen. |cri

60-Jähriger hält Einsatzkräfte und Klinik-Personal auf Trab

Kaiserslautern (ots) – Ein Mann aus dem Stadtgebiet hat am Wochenende Polizei, Krankenhaus-Mitarbeiter und Rettungsdienst auf Trab gehalten. Mehrmals gab der 60-Jährige Notlagen aufgrund gesundheitlicher Probleme vor, was sich aber nicht bestätigte.

Los ging es am Samstagabend. Gegen 19.15 Uhr meldete der Sicherheitsdienst des Krankenhauses eine Person am Eingang der Notaufnahme, die zwar keine medizinische Behandlung benötige, das Gelände aber trotz mehrfacher Aufforderung nicht verlassen wolle. Erst nachdem Polizeibeamte ihm die „Marschrichtung“ vorgaben, verließ der Mann das Klinik-Areal.

Allerdings dauerte es nur eine dreiviertel Stunde, bis der 60-Jährige erneut im Krankenhaus auftauchte, auch diesmal ohne erkennbaren Grund. Weil er darauf bestand, erneut untersucht zu werden, wurde der Mann vom Personal in die Notfallambulanz gebracht. Dort wurden keine behandlungswürdigen gesundheitlichen Probleme festgestellt.

Weil sich der 60-Jährige auch diesmal weigerte, das Krankenhaus zu verlassen, wurde erneut die Polizei hinzugezogen. Und nachdem er auch dem polizeilichen Platzverweis nicht nachkam, wurde er schließlich in Gewahrsam genommen.

Das „Spiel“ wiederholte sich, als der 60-Jährige am nächsten Morgen aus dem Polizeigewahrsam entlassen wurde und die Zelle verlassen sollte. Diesmal behauptete er, Schmerzen in den Beinen zu haben. Erst nach langer Diskussion rutsche er auf seinem Hosenboden bis zum Treppenhaus und ließ sich von den Polizisten zum Ausgang bringen. Ein Rettungsdienst wurde verständigt, um die angeblichen „Schmerzen“ des Mannes zu untersuchen, aber auch diesmal kamen die Rettungskräfte zu dem Ergebnis, dass eine medizinische Behandlung nicht erforderlich sei.

Keine zwei Stunden später, mittlerweile Sonntag gegen 07.30 Uhr, wurde über Notruf eine angeblich hilflose Person am Philipp-Mees-Platz gemeldet. Als die Beamten nachschauten, trafen sie ein weiteres Mal auf den 60-Jährigen, der hier auf dem Bordstein saß, wahllos Passanten ansprach und jeden darum bat, Hilfe für ihn zu rufen.

Wie schon beim Einsatz davor, wurden vom alarmierten Rettungsdienst keine akuten gesundheitlichen Probleme festgestellt. Darüber hinaus äußerte der Mann, dass er einfach keine Lust habe, nach Hause zu laufen.

Dem 60-Jährigen wurde deshalb auch für den Bereich Logenstraße/Philipp-Mees-Platz ein Platzverweis erteilt und ein weiteres Mal die rechtlichen Konsequenzen erläutert, falls er sich nicht daran hält. Und siehe da: Plötzlich konnte er nach einer „Spontanheilung“ auf seinen eigenen Beinen gesund laufend von dannen ziehen. |cri

Eier durch offenes Fenster geworfen

Kaiserslautern (ots) – Einen mehr als schlechten Scherz haben sich Unbekannte am Samstag in der Dürerstraße erlaubt. Ein Anwohner hatte hier aufgrund der sommerlichen Temperaturen ein Fenster zur Straßenseite hin geöffnet. Als der Mann am späten Abend den Raum betrat, stellte er fest, dass unbekannte Täter mehrere Hühnereier durch das Fenster warfen. Dadurch entstanden Sachschäden und Verunreinigungen.

Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. Zeugen, denen zwischen 18-23 Uhr verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten sich unter: 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

Zeugin beobachtet Unfallflucht

Kaiserslautern (ots) – Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte die Polizei am Sonntag eine Unfallflucht in der Gutenbergstraße klären. Die Frau hatte gegen 11 Uhr beobachtet, wie der Fahrer eines silberfarbenen Opel Vectra beim Ausparken gegen einen vor ihm abgestellten Mercedes Benz stieß. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, fuhr der Opel davon. Die Zeugin verständigte die Polizei.

Dank der guten Beschreibung konnten die Beamten den Halter des Verursacherfahrzeugs ausfindig machen. An seinem Wagen waren eindeutig die frischen Unfallspuren zu erkennen, die zum Schadensbild am Mercedes passten.

Trotz der Beweislast zeigte sich der 73-jährige Mann weder einsichtig noch kooperativ. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu. Außerdem wird die Fahrerlaubnisbehörde über den Vorfall informiert. |cri

Akrobatik-Übungen auf Baugerüst

Kaiserslautern (ots) – Einen denkbar ungeeigneten Ort hat sich ein Mann aus dem Stadtgebiet am Sonntag für seine Sportübungen ausgesucht. Während einer Streifenfahrt wurden Polizeibeamte am Nachmittag in der Basteigasse auf den „Turner“ aufmerksam, der auf dem Baugerüst eines Hauses herumbalancierte. Auf seine akrobatischen Übungen angesprochen, gab der 51-Jährige an, Klimmzüge und Spagat trainieren zu wollen.

Warum er dafür ausgerechnet das Gerüst ausgewählt hatte, konnte der Mann nicht wirklich erklären. Allerdings bestätigte der Inhalt seiner Taschen seine Angaben: In Rucksack und einer weiteren Tragetasche des Mannes fanden die Beamten umfangreiches Sportequipment.

Der 51-Jährige wurde gebeten, sich einen anderen, weniger gefährlichen Trainingsort zu suchen. Er zeigte sich einsichtig und trollte sich. |cri

Nicht ohne gültiges Versicherungskennzeichen

Kaiserslautern (ots) – Wegen Fahrens ohne Versicherungsschutz hat sich eine Frau aus dem Stadtgebiet am Samstag eine Strafanzeige eingehandelt. Die 25-Jährige fiel den Beamten zunächst auf, weil sie mit ihrem E-Scooter den Gehweg in der Eisenbahnstraße befuhr. Bei der Kontrolle stellte sich dann heraus, dass am Fahrzeug noch das schwarze Versicherungskennzeichen der vergangenen Saison angebracht war.

Der Frau wurde die Weiterfahrt ausdrücklich untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Da sie sich den E-Scooter bei ihrem Bekannten ausgeliehen hatte, muss sich auch der 28-Jährige Mann als Halter des Fahrzeuges in einem Strafverfahren verantworten.

Hinweis: Bereits am 1. März haben die schwarzen Versicherungskennzeichen ihre Gültigkeit verloren. Die Kennzeichen der aktuellen Saison sind blau. |pvd

Alkoholisiert unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige ist das Ergebnis einer Verkehrskontrolle am frühen Sonntag. Gegen 4:45 Uhr kontrollierten Beamte in der Eisenbahnstraße einen Audi. Bei dem 22-jährigen Fahrer stellten die Ordnungshüter eine Alkoholisierung von 0,84 Promille fest. Der Mann musste mit zur Dienststelle und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde eingeleitet.

Nach einem freiwilligen, beweiskräftigen Atemalkoholtest in den Diensträumen in der Logenstraße wurde der Mann in die Obhut der amerikanischen Militärpolizei gegeben.|pvd

Straßensperrungen wegen Firmenlauf

Kaiserslautern (ots) – Wegen des Kaiserslauterer Firmenlaufs werden am kommenden Donnerstag 16. Mai 2024, mehrere Straßenzüge vorübergehend gesperrt. Es kann deshalb in der Zeit von 16-21 Uhr in der Innenstadt zu Verkehrsbehinderungen kommen. Bereits ab 10 Uhr werden in der Schneiderstraße und in der Karl-Marx-Straße Absperrgitter aufgebaut, was ebenfalls zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen führen kann. Die Aufbauarbeiten sollen bis etwa 12 Uhr beendet sein.

Verkehrsteilnehmer, die am Donnerstag in die Innenstadt fahren oder ein konkretes Ziel ansteuern wollen, müssen eventuell Umwege in Kauf nehmen und sollten mehr Zeit einplanen. Die Polizei empfiehlt: Informieren Sie sich vorab über Alternativrouten und Ausweich-Parkplätze.

Insbesondere wird die Ein- und Ausfahrt zu und von den Straßen zwischen der Augustastraße und der Bismarckstraße sowie rund um den Adolph-Kolping-Platz nicht, beziehungsweise nur eingeschränkt möglich sein. Von den Sperrungen betroffen sind ab 16 Uhr: Ecke Lutrinastraße, Karl-Marx-Straße bis Ecke Bismarckstraße – Schneiderstraße, Übergang Eisenbahnstraße – Ecke Bismarckstraße, Karl-Marx-Straße bis Ecke Spittelstraße (ab 17 Uhr).

Die gesamte Strecke ist ab 17:40 Uhr komplett gesperrt. Einen Streckenplan hat der Veranstalter im Internet unter https://www.b2run.de/run/de/de/infos/plaene/medien-plaene/strecke-kaiserslautern.pdf veröffentlicht. Nach Durchlauf der Läufer wird die Strecke schnellstmöglich wieder freigegeben. Bei allen vorgenannten Zeiten handelt es sich um Richtzeiten. Daher sind diese nicht verbindlich und können kurzfristig situationsbedingt geändert werden.

Auch für die Parkplatz-Suche der Hinweis: Die Ein- und Ausfahrten von Tiefgaragen und Parkplätzen, die im Veranstaltungsbereich liegen, können während der Sperrungen nicht oder nur eingeschränkt benutzt werden. Für das Parkhaus Am Altenhof wird die Zufahrt und Ausfahrt möglich sein. Auch das Parkhaus in der Lutrinastraße und die Tiefgarage unter dem Stiftsplatz können während des Laufs angefahren und verlassen werden.

Teilnehmern und Besuchern der Veranstaltung wird empfohlen, umliegende Parkhäuser und Parkplätze zu nutzen.

Parallel ist auch der Öffentliche Personen-Nahverkehr (ÖPNV) in der Innenstadt von den Straßensperrungen (teilweise) betroffen. ÖPNV-Nutzer werden gebeten, sich frühzeitig zu informieren.

Das Polizeipräsidium Westpfalz ist rund um den Firmenlauf mit Unterstützung des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik, Technik mit zahlreichen Kräften im Einsatz, um die Laufstrecke abzusichern und einen reibungslosen Verlauf der Veranstaltung zu gewährleisten.

Wir freuen uns sehr, dass das „Team Polizei“ in diesem Jahr wieder am Start ist: 50 Polizisten werden am Firmenlauf teilnehmen und für den Polizeiberuf werben (wir berichteten: https://s.rlp.de/4ZLE5). Am Informationsstand der Polizei auf dem Stiftsplatz werden Einstellungsberater Interessierten Fragen beantworten.

Wir wünschen allen Läufern sowie Besuchern der Veranstaltung eine unfall- und staufreie Anreise nach Kaiserslautern sowie einen erfolgreichen Lauf! |erf

Kreis Kaiserslautern

Motorradfahrerin stürzt und verletzt sich

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Durch ein missglücktes Bremsmanöver kam es am Sonntagvormittag zu einem Verkehrsunfall auf der B48. Zwei Motorradfahrer fuhren gegen halb zwölf hinter mehreren Pkw in Richtung Fischbach. Kurz vor der Auffahrt zur Bundesautobahn 6 verlangsamten die Autos ihre Geschwindigkeit.

Die 40-jährige Zweiradfahrerin erkannte den Verkehrsvorgang zu spät und versuchte selbst noch, rechtzeitig abzubremsen. Hierbei verlor die Frau die Kontrolle über ihre Triumph Maschine und stürzte auf den Asphalt. Ein Rettungswagen kümmerte sich um die Verletzungen der Fahrerin und brachte die Gestürzte im Anschluss in ein Krankenhaus.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Bundesstraße in beide Richtungen. |kfa

Rollerfahrer stürzt und wird eingeklemmt

Stelzenberg (ots) – Ein Rollerfahrer ist am Sonntag 12.05.2024, auf der B 270 bei Stelzenberg gestürzt und in eine missliche Lage geraten. Ersthelfer konnten ihn zum Glück befreien. Nach den derzeitigen Erkenntnissen war der 71-Jährige gegen 14 Uhr mit seinem Motorroller auf dem Weg von Schopp nach Kaiserslautern, als das Unglück kurz vor der Abfahrt nach Stelzenberg/Trippstadt seinen Lauf nahm.

Mangels Ortskenntnis ließ sich der Mann offenbar von den Fahrbahnmarkierungen und gelben Begrenzungen irritieren, beim Versuch, den Fahrstreifen zu wechseln, überfuhr der 71-Jährige mit seinem Roller die befestigten Begrenzungen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte. Zusammen mit seinem Roller rutschte er bis unter die Schutzplanke, wo Fahrzeug und Fahrer sozusagen eingeklemmt wurden.

Der Mann konnte sich nicht aus eigener Kraft befreien. Ersthelfern, die vor Ort eintrafen, gelang es, den Roller anzuheben, so dass der Fahrer sein Bein herausziehen und aufstehen konnte. Glück im Unglück: Der 71-Jährige zog sich „nur“ einen verstauchten Knöchel und Schürfverletzungen am Knie zu.

Der Motorroller wurde allerdings stark beschädigt. Geschätzte Schadenshöhe: rund 1.500 Euro. Während das Fahrzeug abgeschleppt wurde, brachte ein Rettungsdienst den Fahrer ins Krankenhaus. |cri

Diebe machen sich an Fahrzeug zu schaffen

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Ein Diebstahl aus einem PKW beschäftigte die Polizei am Freitagmorgen. Wie der 71-jährige Fahrzeughalter den Beamten mitteilte, stand sein Volkswagen von Donnerstagabend bis Freitagmorgen in der Paul-Münch-Straße. In diesem Zeitraum schlugen offenbar Langfinger zu und verschafften sich Zugang zu dem Gefährt.

Aus dem Innenraum entwendeten die Diebe neben einem Fernglas und einem Taschenmesser auch noch Werkzeug und einen Schlüsselbund. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die den Vorfall beobachtet oder etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 in Verbindung zu setzen. |pvd