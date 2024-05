Betriebserlaubnis in zwei Fällen erloschen

Speyer (ots) – Gegen 20:25 Uhr kontrollierten die Beamten im in derHeinrich-Heine-Str. einen 28-Jährigen, der an seinem 5er BMW umfangreiche Änderungen an Auspuffanlage, Heckspoiler, Außenspiegeln und der Beleuchtung vorgenommen hatte. Für diese Änderungen besaß der 28-Jährige überwiegend weder eine Allgemeine Betriebserlaubnis, noch eine Eintragung in die Zulassungsbescheinigung Teil 1.

Gegen 22:30 Uhr kontrollierten die Beamten in der Bahnhofstraße einen weiteren BMW. Dessen 18-jähriger Fahrer hatte Veränderungen an den Fahrtrichtungsanzeigern sowie an der Auspuffanlage vorgenommen. Beide Fahrer erwartet ein Ordnungswidrigkeitsverfahren sowie eine Vorführung des Fahrzeugs nach durchgeführter Mängelbehebung.

Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer

Speyer (ots) – Am Sonntagabend befuhr ein 72-jähriger PKW-Fahrer die Industriestraße in Richtung Innenstadt. An der Kreuzung Industriestraße/Karl-Leiling-Allee ordnete sich der Fahrer zunächst auf dem linken Fahrstreifen ein, entschied sich kurzfristig jedoch um und wechselte wieder zurück auf den mittleren Fahrstreifen.

Ein 36-jähriger Motorradfahrer befuhr zu diesem Zeitpunkt ebenfalls den mittleren Fahrstreifen, konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierte mit dem spurwechselnden PKW.

Der Motorradfahrer kam zu Fall kam und verletzte sich leicht. Im Anschluss wurde dieser durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von ca. 3.000 Euro.

Erneute Geschwindigkeitsmessung im Wellbachtal am Wochenende

Rinnthal/B48 (ots) – Wie bereits am vergangenen Freitag wurde auch am Sonntag 12.05.2024 eine Geschwindigkeitsmessung im Wellbachtal durch Kräfte der Polizeiwache Annweiler durchgeführt. Innerhalb von 45 Minuten konnten 4 Verstöße geahndet werden. Besonders erwähnenswert ist hierbei ein Verstoß, welcher durch einen Motorradfahrer begangen wurde. Bei erlaubten 70 km/h wurde dieser mit 111 km/h gemessen.

Auf ihn wird nun ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro sowie ein Punkt in der Verkehrssünderdatei zukommen. Mit weiteren zukünftigen Kontrollen im Wellbachtal darf gerechnet werden. Die Pressemeldung der Kontrolle vom Freitag kann hier eingesehen werden: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117686/5776717