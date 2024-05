Komplettentwendung eines Zigarettenautomaten

Frankenthal (ots) – In der Nacht auf Montag 13.05.2024 gegen 01:20 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten, welcher im Carl-Bosch-Ring an einer Hauswand angebracht war. Ein Zeuge konnte mehrere Täter bei der Tathandlung beobachten und informierte die Polizei, welche nun die Ermittlungen aufgenommen hat.

Der entstandene Sachschaden kann bisher nicht benannt werden. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.