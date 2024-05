PKW in Straßengraben – Fahrer geflüchtet

Mutterstadt (ots) – Am Sonntag 12.05.2024, wurde der Polizei Schifferstadt um 23 Uhr, ein verunfallter PKW im Straßengraben am Kreisverkehr „Pfalzmarkt“ der L 530 gemeldet. Bei Eintreffen der Beamten vor Ort konnten lediglich der unbesetzte, verunfallte PKW und mehrere beschädigte verkehrstechnische Einrichtungen festgestellt werden. Der PKW war infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Die Ermittlungen zum flüchtenden Unfallverursacher dauern an. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter: 06235 4950 oder per Email unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Drei Autos in Unfall verwickelt

Schifferstadt (ots) – Am Sonntagmittag ereignete sich in der Mutterstadter Straße ein Verkehrsunfall unter der Beteiligung von 3 Fahrzeugen. Der 28-jährige Unfallverursacher aus Mannheim scherte ohne auf den Fließverkehr zu achten aus, um an einem geparkten PKW vorbeizufahren.

Hierbei kollidierte er mit einem in gleicher Fahrtrichtung fahrenden PKW. Durch den Zusammenstoß wurde der PKW des 28-Jährigen an einen geparkten PKW geschleudert. An allen PKW entstand ein enormer Sachschaden und zwei der drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Tel.-Nr. 06235 4950 oder per Email unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Geparktes Motorrad beschädigt – Unfallverursacher gesucht

Otterstadt (ots) – Ein unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Samstag 11.05.2024 zw. 19:45-21:20 Uhr, ein in der Kollerstraße geparktes Motorrad. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Details zum Unfallverursacher bzw. dessen Fahrzeug sind bislang nicht bekannt.

Zeugen, welche möglicherweise Angaben zu dem Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer unter 06232-1370 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.