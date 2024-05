Entenfamilie in Wassergraben gefangen

Mainz-Neustadt (ots) – Einsatzkräften der Polizei sowie der Feuerwehr ist es zu verdanken, dass gestern Abend, gegen 18:40 Uhr einer Entenfamilie im Bereich „An den Grachten“ geholfen werden konnte. Aufgrund der hohen Betonwände eines dortigen Wassergrabens waren die Enten offenbar nicht in der Lage, selbstständig wieder herauszukommen.

Angebotene Holzbretter als „Behelfsbrücken“ wollten sie allerdings nicht nutzen, weshalb die Feuerwehr mit einem Kescher anrücken musste. Das Entenpaar samt seinen Küken konnte im Anschluss unversehrt seiner Wege ziehen.

Streit zwischen 2 Männern eskaliert

Mainz-Hartenberg-Münchfeld (ots) – Am Sonntag 12.05.2024 gegen 14.50 Uhr, wurde die Polizei zu einer Schlägerei in der Straße „Im Münchfeld“ gerufen. Nach ersten Zeugenangaben waren die beiden Beteiligten mit einem Messer sowie einer Eisenstange aufeinander losgegangen. Vor einem Mehrfamilienhaus konnte ein verletzter 40-jähriger Mann angetroffen werden, während ein anderer Beteiligter sich im Haus aufhalten sollte.

Als dieser wieder aus dem Haus herauskam, erklärte er aufgebracht, dass ihn der 40-Jährige mit einer Eisenstange bedroht hatte. Der Streit hatte sich schließlich vor das Mehrparteienhaus verlagert, wobei weder Messer noch Eisenstange zum Einsatz gekommen waren. Was allerdings überhaupt zum Streit geführt hatte und wie die leichten Verletzungen beim 40-Jährigen entstanden sind, müssen die Ermittlungen nun klären. Eine medizinische Versorgung des verletzten Mannes war nicht notwendig.

Diebstahlversuch bei Fahrradfahrerin

Mainz-Neustadt (ots) – Am Samstag 11.05.2024 gegen 17:15 Uhr, erstattete eine Frau Anzeige beim Neustadtrevier, da ein unbekannter Täter versucht hatte, eine Tasche aus ihrem Fahrradkorb zu stehlen. Die 82-jährige Mainzerin hatte unmittelbar zuvor bei einem Geldautomaten Bargeld abgehoben, in eine Tasche gesteckt und diese im Fahrradkorb verstaut.

Als sie gerade von der Bahnhofstraße losfahren wollte, griff der Langfinger blitzartig nach ihrer Tasche. Da die besagte Tasche jedoch am Fahrradkorb befestigt war, ging der unbekannte Mann leer aus und rannte weg.

Die Frau kann den unbekannten Täter wie folgt beschreiben: männlich, 175 cm groß, 25-30 Jahre alt, dunkelhaarig, schlank, dunkel gekleidet.

Wer sachdienliche Hinweise zum Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der PI Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Versuchter Diebstahl aus Eisautomaten

Alsheim (ots) – Am 13.05.2024 gegen 03:35 Uhr, kam es in der Mainzer Straße in zu einem versuchten Diebstahl aus einem dort befindlichen freistehenden Eisautomaten. Die beiden bislang unbekannten Täter versuchten den Verkaufsautomaten mittels einer Brechstange gewaltsam zu öffnen, um so an das Innere zu gelangen.

Dies gelang den Tätern jedoch nicht. Die Täter verließen im Anschluss auf zwei Motorrädern die Örtlichkeit. Die Polizei Worms hat ein Strafverfahren eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben kann wird gebeten sich mit der Polizei Worms in Verbindung zu setzten.

Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol

Partenheim (ots) – Der 34-jährige Fahrer eines Pkw befuhr am Sonntag 12.05.2024 gegen 17:30 Uhr die Heerstraße in Partenheim Richtung Jugenheim. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und kollidierte mit einem, neben der Fahrbahn befindlichen, Verkehrsschild und einem Baum.

Der Fahrer erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen und kam zur weiteren Abklärung in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer mit knapp 2,5 Promille am Steuer saß. Ihm wurde folglich eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Kreis Mainz-Bingen

Mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen

Nieder-Olm (ots) – Am Samstagmorgen, zwischen 0:40 Uhr – 8:00 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Täter Zugang zu einem geparkten PKW im Anna-Seghers-Weg und entwendete dabei Bargeld im unteren dreistelligen Bereich. Wie sich im Nachgang herausstellte, wurden im gleichen Zeitraum vier weitere Fahrzeuge in unmittelbarer Umgebung durchwühlt und teilweise Gegenstände entwendet. Die

Ermittlungen sollen nun klären, wie sich der Täter Zugang zu den Fahrzeugen verschaffen konnte.

Wer am 11.05.24, 0:40 – 08:00 Uhr, eine auffällige Person im Bereich des Neubaugebiets „Weinberg 5“ gesehen hat oder Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Alkoholisiert auf einem E-Scooter unterwegs

Bacharach (ots) – Am Abend des 10.05.2024 wurde ein 23-jähriger Mann gegen 20:30 Uhr, auf einem E-Scooter fahrend in der Blücherstraße in Bacharach einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem Mann konnte deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden, ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von 1,19 Promille.

Die Weiterfahrt wurde dem Fahrer daraufhin untersagt und die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Der 23-jährige muss sich nun im Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.