Trunkenheitsfahrt bleibt ohne Schaden

Worms (ots) – Am Freitagabend gegen 21:40 Uhr befährt ein 59-jähriger Fahrer eines Nissan die Von-Steuben-Straße in Worms in Richtung Bahnhof. In der Güterhallenstraße stellt er sein Fahrzeug hinter einem bereits geparkten Citroen ab. Bei dem Parkvorgang kommt es zur Kollision beider Fahrzeuge, welche von einem aufmerksamen Verkehrsteilnehmer beobachtet werden kann.

Als der 59-Jährige daraufhin aus seinem Pkw aussteigt, kann der Zeuge Hinweise auf eine

Alkoholisierung des Fahrers wahrnehmen und verständigt die Polizei. Auch die eintreffenden Polizeibeamten können deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung feststellen, weshalb der 59-Jährige im weiteren Verlauf zur Dienststelle verbracht wird.

Bei der Anzeigenaufnahme vor Ort stellt sich ebenfalls heraus, dass durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kein Sachschaden entstanden ist. Es wird eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eröffnet. Dem 59-Jährigen wird eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Kreis Alzey-Worms

Mit fast 1,75 Promille Schild umgefahren

Alzey (ots) – Bei einem 44-jährigen PKW-Fahrer stellten Polizisten der Autobahnstation Gau-Bickelheim am 11.5.2024 gegen 17:55 Uhr deutlichen Alkoholeinfluss fest. Die Beamten kontrollierten den Mann in der Otto-Lilienthal-Strasse. Der 44-Jährige hatte zuvor selbst die Polizei verständigt, da er auf dem Parkplatz des Rheinhessen-Centers ein Firmenschild umgefahren hatte.

Anschließend war er weitergefahren. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann fast 1,75 Promille. Er musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde gleich einbehalten. Den Schaden an seinem erheblich beschädigten Auto schätzt die Polizei auf ca. 10.000 Euro. Den 44-Jährigen erwarten nun entsprechende Strafanzeigen. Er muss mit einem Entzug der Fahrerlaubnis und mindestens mit einer Geldstrafe rechnen.

Unfallfucht und gegen Funkstreifenwagen gefahren – Zeugen gesucht

Gau-Odernheim (ots) – Am Sonntag 12.05.2024 um 07:45 Uhr meldet eine Zeuge, dass es in der Alzeyer Nebenstraße in Gau-Odernheim zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen sei. Demnach habe der 31-jährige Fahrzeugführer mehrere dort befindliche Poller mit seinem Pkw beschädigt und sei im Anschluss geflüchtet. Zudem sei dieser nur mit einem Bademantel bekleidet.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung kann der 31-jährige Fahrzeugführer mit seinem Pkw auf der L 406 in Alzey, aus Fahrtrichtung Gau-Odernheim kommend, durch die Beamten festgestellt werden. Beim Erblicken des Funkstreifenwagens wechselt der 31-jährige Fahrzeugführer unvermittelt die Fahrspur und kollidiert mit mäßiger Geschwindigkeit mit der Front des Funkstreifenwagens, welcher sich zum besagten Zeitpunkt in entgegengesetzter Fahrtrichtung befindet.

Der 31-jährige Fahrzeugführer wird daraufhin festgenommen und auf die Polizeiinspektion Alzey verbracht. Da Hinweise auf eine mögliche Fahruntüchtigkeit bestehen, wurde dem Beschuldigten zudem eine Blutprobe entnommen. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wird der Beschuldigte in eine psychiatrische Einrichtung verbracht.

Der Fahrzeugführer muss sich nun unter anderem wegen Verkehrsunfallflucht, gefährlichen Eingriffs in der Straßenverkehr, sowie Gefährdung des Straßenverkehrs strafrechtlich verantworten. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzey in Verbindung zu setzen.