Ludwigshafen-Hemshof (ots) – In der Nacht auf Donnerstag 09.05.2024 gegen 00:45 Uhr, kam es in der Dessauer Straße zu einem sexuellen Übergriff durch 3 Männer, zum Nachteil einer 57-jährigen Frau. Die Täter flohen im Anschluss zu Fuß in Richtung Zollhof.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 20 Jahre, dunkel gekleidet, schwarze nach hinten gegelte Haare.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Identität der Männer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de an die Kriminalpolizei Ludwigshafen zu wenden.