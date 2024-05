Brand von drei PKW

Germersheim (ots) – Zu einem Schaden von etwa 50 000 Euro kam es am Samstagmorgen im Industriegebiet / Wörthspitze in Germersheim. Bei Reparaturarbeiten eines Gebrauchtwagenhändlers an einem PKW geriet dieser im Motorraum in Brand. Der Brand griff auf zwei weitere Gebrauchtwagen über und beschädigte diese komplett.

Vier weitere dort stehende PKW wurden durch die Hitze leicht beschädigt. Die Feuerwehr aus Germersheim konnte den Brand schnell löschen. Es bestand keinerlei Gefahr für umliegende Gebäude. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht.

Alkoholisiert mit dem Fahrrad gestürzt – 2,41 Promille

Germersheim (ots) – Am Samstag gegen 21:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Fahrradfahrer. Der 35-Jährige stürzte vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung. Bei der Unfallaufnahme konnte deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Nach dem Atemalkoholtest wurde eine Blutprobe angeordnet.

Außerdem wurde die Führerscheinstelle informiert. Eine Entziehung der Fahrerlaubnis durch die Fahrerlaubnisbehörde ist auch dann möglich, wenn ein Führerscheininhaber alkoholisiert mit einem nicht führerscheinpflichtigen Fahrzeug, z.B. einem Fahrrad, am öffentlichen Straßenverkehr teilnimmt und sich hieraus Hinweise auf eine Nichteignung zum Führen von Kraftfahrzeugen ergeben.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Rülzheim (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde im Bereich der Bahnhofstraße in Rülzheim ein 41 Jahre alter Verkehrsteilnehmer aus dem Raum Südliche Weinstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Er gab an, im Laufe des Abends zwei Bier getrunken zu haben. Eine Überprüfung ergab einen Wert von 0,89 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Übermüdet Unfall verursacht

Kandel/A65 (ots) – Am Morgen des 10.05.2024 gegen 06:40 Uhr, befuhr der 23-jährige PKW Fahrer aus Frankreich die A65 von Kandel in Richtung Karlsruhe. Zwischen der Anschlussstelle Kandel-Nord und Kandel- Mitte geriet er, vermutlich auf Grund von Übermüdung, während des Überholvorganges auf den rechten Fahrstreifen.

Dort stieß er an einen vor ihm fahrenden LKW. Durch den Aufprall wurde ein Mitfahrer im PKW leicht verletzt und beide beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Des Weiteren wurde der Führerschein des Fahrers, sowie eine Sicherheitsleistung sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.