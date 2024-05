Schwanenwanderung (Foto)

Speyer (ots) – Wie jedes Jahr verlegte am Freitag um 09.30 Uhr, die Schwanenfamilie vom Russenweiher ihre Sommerresidenz an den Altrhein. Mit 5 Küken machten sich die Schwaneneltern über die Rheinhäuser Straße auf den Weg. Damit sie sicher am Altrhein ankommt, wurde die Familie innerorts polizeilich begleitet.

Beleidigung von Polizeibeamten

Speyer (ots) – In der Nacht zum Samstag um 02.17 Uhr wurde im Hermann-Löns-Weg ein Randalierer gemeldet, der sich jedoch von Eintreffen der Polizeistreife mit einem Taxi entfernte. Da der 26-Jährige die Taxifahrt nicht bezahlen wollte, wurde wiederum die Polizei hinzugerufen. Der zahlungsunwillige Fahrgast drohte den Beamten während der Sachverhaltsaufnahme.

Zudem versuchte er hierbei, gegen eine Hauswand zu urinieren. Aufgrund seiner Gewaltbereitschaft wurde der alkoholisierte Mann in Polizeigewahrsam genommen. Er beleidigte die Beamten fortlaufend u.a. mit „All Cops are Bastards“.

Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Flüchtender Rollerfahrer

Speyer (ots) In der Nacht zum Samstag um 01.30 Uhr fiel einer Zivilstreife in der Kurt-Schumacher-Straße ein Roller (Kleinkraftrad bis 45 km/h) ohne Kennzeichen auf. Beim Anhalteversuch beschleunigte der Rollerfahrer und versuchte zu flüchten. Bei der Verfolgung mit Blaulicht und Sondersignal über die Landwehrstraße in die Wormser Landstraße wurde eine Geschwindigkeit von 70 km/h erreicht.

Beim Abbiegen in den Alten Postweg stürzte der 14-jährige Fahrer vermutlich aufgrund der gefahrenen Geschwindigkeit. Zu einer Kollision mit dem Verfolgungsfahrzeug kam es nicht. Der Rollerfahrer wurde leicht verletzt und vom DRK untersucht. Eine Verbringung ins Krankenhaus wurde jedoch abgelehnt. Er wurde einem Erziehungsberechtigten überstellt.

Einbruch in Firma

Speyer (ots) – Am Samstag gegen 23.30 Uhr meldete ein Verantwortlicher eines Sicherheitsdienstes, dass er sich aufgrund eines Alarmes in einem Objekt in der Straße „An der der Hofweide“ in Speyer befindet und einen Schaden festgestellt hat. Augenscheinlich wurde durch unbekannte Täter nach missglückten Hebelversuchen eine Fensterscheibe der Firma eingeworfen. Nach einer ersten Sichtung wurde nichts entwendet, jedoch entstand Sachschaden von ca. 700 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die in den Abendstunden des Samstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich An der Hofweide gesehen haben, sich mit der Polizei Speyer unter 06232-1370 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.