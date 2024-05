Widerstand gegen Polizeibeamte

Frankenthal (ots) – In den frühen Morgenstunden des 12.05.2024 gegen 04:20 Uhr, melden Zeugen der Polizei Frankenthal eine stark alkoholisierte, herumschreiende Person im Bereich der Carl-Spitzweg-Straße in Frankenthal.

Gegenüber den eingetroffenen Polizeikräften verhielt sich der angetroffene 23-jährige Mann höchst aggressiv, weshalb dieser gefesselt werden sollte. Gegen die Fesselung sperrte sich der 23-Jährige und biss einem Polizeibeamten in den Unterarm.

Dem augenscheinlich stark alkoholisierten Beschuldigten wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Der Polizeibeamte wurde durch den Biss leicht verletzt.

Diebstahl von Katalysatoren

Frankenthal (ots) – Im Zeitraum vom 10.05.2024 ca. 19:00 Uhr bis 11.05.2024 ca. 09:45 Uhr, wurden durch bislang unbekannte Täter sowohl in der Martin-Schongauer-Straße, als auch in der Käthe-Kollwitz-Straße in Frankenthal die Katalysatoren zweier Fahrzeuge entwendet. Bei den beschädigten Fahrzeugen handelt es sich um PKWs der Marke VW und Mitsubishi.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.