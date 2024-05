Landau: Die Polizei-News

Mädchen verletzt sich bei Unfall mit Pedelec

Landau (ots) – Am 11.05.2024 gegen 14 Uhr, fuhr ein 12-jähriges Mädchen ungebremst mit ihrem Pedelec auf einen geparkten PKW auf. Hierbei wurde die Heckscheibe des betroffenen Fahrzeuges beschädigt. Die 12-jährige erklärte, dass sie kurzzeitig auf den Boden geschaut und ein vor ihr befindliches Fahrzeug übersehen habe.

Das Mädchen erlitt eine Platzwunde am Kinn und oberflächliche Schürfwunden an den Armen. Sie wurde nach Verständigung ihrer Eltern in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Eine Einwirkung durch Dritte kann zum jetzigen Ermittlungsstand ausgeschlossen werden.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Kennzeichen entwendet

Landau (ots) – In der Nacht vom 10.05.2024 auf den 11.05.2024, wurden sowohl in der Luise-Harteneck-Straße als auch in der Raimund-Huber-Straße, jeweils von einem Fahrzeug das hintere Kennzeichen entwendet. An beiden PKW waren neue TÜV-Plaketten angebracht. Die Straßen liegen unweit voneinander entfernt, weshalb davon ausgegangen wird, dass dieselben Täter für beide Diebstähle verantwortlich sind. Die Ermittlungen in diesem Zusammenhang dauern an.

Gewalttat durch unbekannte Täter

Landau, Schneiderstraße (ots) – Am 11.05.2024 gegen 01:30 Uhr, wurden Polizeibeamte der Polizeiinspektion Landau zu einer vermeintlichen Gewalttat auf dem Parkplatz des Eduard-Spranger-Gymnasium in Landau gerufen. Vor Ort konnte ein 17-jähriger Jugendlicher angetroffen werden, welcher Verletzungen im Gesicht aufwies.

Mindestens zwei unbekannte Täter sollen ihn von hinten angegriffen und mittels stumpfem Gegenstand geschlagen haben. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Der junge Mann wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

