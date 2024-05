Hund vs. Paketboten

Freimersheim (ots) – Am Samstag 11.05.2024 gegen 16 Uhr, kam es in Freimersheim zu einem ungewollten Vorfall zwischen einem Paketzusteller und dem dort wohnhaften Hund. Als der heimkehrende Hund den Kurier auf seinem Grundstück wahrnahm, sprang er diesen, trotz angelegter Leine, von hinten an.

Der Paketbote vermutete zuerst gebissen zu worden zu sein. Es konnte jedoch geklärt werden, dass bei dem Zusammentreffen niemand verletzt wurde.

15 Wahlplakate entwendet

Rohrbach (ots) – In der Nacht vom 08.05.2024 auf den 09.05.2024, wurden insgesamt 15 Wahlplakate der Freien Wählergruppe Rohrbach durch bislang unbekannte Täter entwendet. Die Plakate waren an verschiedenen Örtlichkeiten in der Ortsgemeinde angebracht. Die Schadenshöhe beläuft sich insgesamt auf circa 200 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Unfall mit verletztem Motorradfahrer

Birkenhördt (ots) – Ein 30-jähriger Motorradfahrer aus Baden-Württemberg befuhr am 11.05.2024 gegen 15:00 Uhr die B247 von Lauterschwan in Richtung Birkenhördt. In einer steilen Linkskurve rutschte dem Fahrer das Hinterrad seines Zweirads weg.

Er fuhr im Anschluss an einen angrenzenden Bordstein und kam zu Fall. Sein Motorrad überschlug sich und landete im Grünstreifen. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Ungesicherte Fahrzeuge

Edenkoben/Edesheim (ots) – In der Nacht auf Sonntag, 12.05.2024, verursachten zwei geparkte Fahrzeuge aufgrund einer nicht ordnungsgemäßen Sicherung jeweils einen Unfall. Die beiden Fahrzeughalter versäumten es, ihren Wagen mittels der Handbremse oder eines eingelegten Ganges gegen Wegrollen zu sichern. Die Fahrzeuge touchierten dadurch einen geparkten PKW bzw. eine Hauswand. Es entstand ein Sachschaden von über 2.000 EUR.

Unsicher gefahren und nach Unfall geflüchtet

Schweigen-Rechtenbach (ots) – Nachdem ein 87-jähriger Fahrzeugführer aus dem Kreis SÜW am 11.05.2024 gegen 18:00 Uhr einem geparkten PKW den Spiegel abgefahren hatte und danach unverdrossen seine Fahrt fortsetze, wurde er noch im Auto sitzend durch die Beamten angetroffen. Zuvor wurde der Mann aufgrund mehrerer unsicherer Fahrmanöver durch einen Verkehrsteilnehmer gemeldet.

Zur Überraschung der Polizisten gab der Mann an, den Unfall bemerkt zu haben. Jedoch ging er aufgrund seiner jahrelangen Fahrerfahrung davon aus, dass der entstandene Schaden ja nicht so schlimm sein dürfte. Der Senior muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung verantworten. Aufgrund seiner körperlichen Gebrechlichkeit wurde sein Führerschein sichergestellt.

Falscher Spendensammler

Steinfeld (Bahnhof Schaidt) (ots) – Am 11.05.2024 gegen 14:30 Uhr wurde die 55-jährige Geschädigte im Bereich eines Supermarktes in Steinfeld (Bahnhof Schaidt) auf einen vermeintlichen Spendensammler aufmerksam. Dieser hielt ein Schild einer angeblichen deutsch-türkischen Taubstummenvereinigung hoch. Nachdem die Frau einen Betrag von 10 Euro spendete, kam ihr die Sache plötzlich komisch vor.

Als sie den Mann zu Rede stellen wollte, flüchtete dieser zu Fuß in Richtung Schaidt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können. Diese werden gebeten sich bei der Polizei Bad Bergzabern unter der Telefonnummer 06343-93340 oder per Email pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.

10-jähriger Vermisster wohlbehalten festgestellt

Offenbach an der Queich (ots) – Der 10-Jährige Vermisste aus Offenbach an der Queich konnte wieder wohlbehalten angetroffen werden. Wichtiger Hinweis im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung. Die Veröffentlichung des Bildes des Gesuchten erfolgte ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr.

Da der 10-Jährige wohlbehalten angetroffen werden konnte, besteht keine Gefahrenlage mehr. Die Medien werden daher gebeten, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen. Das Polizeipräsidium Rheinpfalz bedankt sich für Ihre Unterstützung.

Taschendiebstahl im Einkaufsmarkt

Edenkoben (ots) – Während des Einkaufs in einem Supermarkt in Edenkoben wurde dem 79-jährigen Kunden am vergangenen Freitag 10.05.2024 der Geldbeutel, samt Bargeld und diversen Karten, aus einer Jackentasche entwendet. Vermutlich wurde der Geschädigte hierzu im Bereich des Ausgangs angerempelt und der Täter entnahm dabei die Geldbörse. Den Diebstahl bemerkte der Geschädigte jedoch erst zuhause.

Ältere Menschen werden immer wieder Opfer von Diebstählen und Betrügereien, da sie von Tätern oftmals als leichte „Beute“ angesehen werden. Bitte beachten Sie folgende Hinweise der Polizei, um sich vor Taschendieben zu schützen:

Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in

verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der

Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen

Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder

Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei

der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und

stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Weitere Tipps wie Sie sich vor Dieben und Betrügern schützen können, finden Sie unter www.polizei-beratung.de.