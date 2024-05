Verkehrsunfall Wilhelmstr/Ecke Viktoriastrasse (Foto)

Feuerwehr Bad Kreuznach (AJ) – Zwei PKWs hatten einen Unfall, wobei ein Fahrzeug in die Schaufensterscheibe eines Schuhhauses fuhr. Der Fahrer dieses Fahrzeugs saß noch in seinem PKW. Die Beifahrerin des zweiten PKWs saß ebenfalls noch im Fahrzeug, war aber nicht eingeklemmt oder eingeschlossen. Der Fahrer hatte sein Fahrzeug bereits verlassen.

Die angerückten Kräfte halfen dem leicht verletzten Fahrer über die Beifahrertür auszusteigen, da die Fahrertür durch die starke Deformation nicht geöffnet werden konnte. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Auch die beiden Insassen des zweiten PKWs wurden mit einem weiteren RTW in ein Krankenhaus gebracht. Ausgelaufene Betriebsmittel wurden mit Ölbindemittel gebunden.

Die vor Ort befindlichen Polizeibeamten nahmen den Unfall auf und regelten auf der Kreuzung den Fahrzeugverkehr. Nachdem der Abschleppdienst das Fahrzeug aus dem Schaufenster gezogen hatte, wurden mit einem Einreißhaken lose Teile der Schaufensterscheibe entfernt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Die Glasscherben auf der Fahrbahn und dem Gehweg wurden aufgekehrt. Der Eigentümer übernahm nach etwa 30 Minuten die Einsatzstelle und kümmerte sich um die Notverglasung des Schaufensters.

Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

B41/Bad Sobernheim (ots) – Am Morgen des 08.05.2024 kam es gegen 07:22 Uhr, zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier PKW auf der B41 in Höhe der Einmündung der K19, Abfahrt Nußbaum. Nach derzeitigem Ermittlungsstand beabsichtigte ein 68-jähriger PKW-Fahrer von der K19 nach links auf die B41 in Fahrtrichtung Bad Sobernheim einzubiegen, wobei er den 24-jährigen Fahrer eines PKW Audi mitsamt seiner 23-jährigen Beifahrerin, welche die B41 von Monzingen in Fahrtrichtung Bad Sobernheim befuhren, übersah.

In Folge des Zusammenstoßes der Fahrzeuge überschlug sich der Audi des 24-jährigen und kam auf dem Dach liegend im Grünstreifen neben der Fahrbahn der B41 zum Liegen. Hierbei wurde der 24-jährige Audi-Fahrer leicht und dessen 23-jährige Beifahrer schwer verletzt. Zur erstmedizinischen Versorgung der Verletzten, welche anschließend in umliegende Krankenhäuser verbracht wurden, landete kurzzeitig ein Rettungshubschrauber.

An beiden Fahrzeugen entstand mutmaßlich Totalschaden, aufgrund der Abschlepp- und Bergungsarbeiten kam es im morgendlichen Berufsverkehr zu kurzfristigen Verzögerungen bzw. einer Staubildung in Fahrtrichtung Bad Sobernheim. Ein staubedingter Auffahrunfall wurde zusätzlich durch eine Streife der Polizei Kirn aufgenommen. Hierbei kam es lediglich zu leichten Sach-, jedoch zu keinen Personenschäden.