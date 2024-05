Eine Kontrolle mehrere Straftaten

Rheinzabern (ots) – Donnerstagabend wurde ein 18-jähriger Motorradfahrer aus Jockgrim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Das Motorrad fiel aufgrund fehlendem Kennzeichen auf. Es stellte sich heraus, dass das Motorrad nicht zugelassen ist.

Zusätzlich besitzt der Heranwachsende nicht die erforderliche Fahrerlaubnis für das Fahrzeug. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Entsprechende Strafanzeigen wurden eingeleitet.

Mofafahrer ohne Führerschein

Germersheim (ots) – Gegen 15:10 Uhr konnte am Donnerstagnachmittag ein auffällig schnell fahrendes Mofa in Richthofenstraße in Germersheim kontrolliert werden. Laut dem 17-jährigen Fahrer würde das Mofa bis zu 60 km/h schnell fahren.

Durch die Beamten konnten technische Modifikationen am Mofa festgestellt werden, welche durch den Jugendlichen schlussendlich auch bestätigt wurden. Die erforderliche Fahrerlaubnis konnte er nicht vorweisen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Brummi-Fahrer mit über 3 Promille gestoppt

Schwegenheim (ots) – Am Donnerstag gegen 15:20 Uhr konnte ein schlangenlinienfahrender Lkw an der Aral-Tankstelle in Schwegenheim aus dem Verkehr gezogen werden. Der Fahrer wies einen Wert von über 3 Promille in seiner Atemluft auf, sodass die Weiterfahrt umgehend untersagt wurde. Dem 58-Jährigen wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde ebenfalls einbehalten.

Da der Mann uneinsichtig war, musste der Lkw durch eine Fachfirma abgeschleppt werden. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs. Auf seiner Fahrt fuhr der Lkw-Fahrer noch einen Leitpfosten um, welchen er ebenfalls ersetzten muss.

Leicht Verletzte Radfahrerin bei Unfall

Germersheim (ots) – Am Mittwoch 08.05.24, ereignete sich gegen 11 Uhr ein Verkehrsunfall in der Friedrich-Ebert-Straße in Germersheim, wobei sich eine 38-jährige Fahrradfahrerin leicht verletzt. Eine Germersheimerin übersah mit ihrem Pkw die auf dem Fahrradweg fahrende Frau, sodass es zum Zusammenstoß kam.

Die Verkehrsteilnehmerin verletzte sich leicht, musste jedoch durch den hinzugerufenen Rettungsdienst nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrrad wie auch am Pkw entstand Sachschaden.

Diebstahl aus Gaststätte

Germersheim (ots) – In der Nacht auf den 8. Mai verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem gastronomischen Betrieb in der Werftstraße in Germersheim und entwendeten dort Bargeld.

Hinweise bitte an die Polizei Germersheim unter 07274/958-0 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de.

Einbruch in Wohnanwesen

Lingenfeld (ots) – In der Nacht auf den 8. Mai verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Wohnanwesen in der Druslachstraße in Lingenfeld und entwendeten dort Bargeld.

