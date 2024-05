Medikamenten-Alkohol Mix führt zu Verkehrsunfall

Mutterstadt (ots) – Am frühen Mittwoch 08.05.24 gegen 18:30 Uhr wurde der PI Schifferstadt ein Verkehrsunfall am Kreisverkehr Waldstraße / L524 in Mutterstadt gemeldet. Ein PKW sei dort von der Fahrbahn abgekommen, habe die Verkehrsinsel überfahren und mehrere Verkehrsschilder beschädigt. Als die Beamten vor Ort auf den Unfallfahrer trafen, gab dieser an, ihm sei auf Grund einer Medikamenteneinnahme vor Fahrtantritt vermutlich schwindelig und schwarz vor Augen geworden.

Die Beamten stellten jedoch fest, dass der Mann zusätzlich unter Alkoholeinfluss stand. Im beschädigten Fahrzeug fanden die Polizisten entsprechende, geöffnete Alkoholika vor. Auf Grund der möglichen Kreislaufschwäche verständigten die Polizeibeamten den Rettungsdienst, der den 67-Jährigen vorsorglich in ein Krankenhaus verbrachte. Einen Atemalkoholtest wollte der Mann nicht durchführen. Ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und die Führerscheinstelle über den Vorfall informiert. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Wahlplakate entwendet und beschädigt

Harthausen (ots) – Zwischen dem 04.05.2024 und dem 06.05.2024 entwendeten unbekannte Täter jeweils ein Wahlplakat der Partei Bündnis 90/Die Grünen in der Speyerer Straße sowie in der Tiergartenstraße und beschädigten ein Plakat derselben Partei in der Schwegenheimer Straße. Der Sachschaden liegt bei ca. 150 Euro.

Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die Polizei telefonisch unter 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Radfahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss verursacht Verkehrsunfall

Limburgerhof (ots) – Am Mittwoch 09.05.2024, befuhr ein 23-jähriger Mann aus Mutterstadt den Radweg neben der Mainzer Straße / L533 mit seinem Rad, als eine 46-jährige PKW Fahrerin aus der Albert-Einstein-Allee kam und auf die L533 abbiegen wollte. Der wartepflichtige Fahrradfahrer konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß mit dem PKW im Einmündungsbereich nicht mehr verhindern und kollidierte mit diesem. Hierdurch zog sich der Radfahrer leichte Schürfverletzungen zu.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Polizeiinspektion Schifferstadt Atemalkoholgeruch bei dem 23-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,66 Promille. Zusätzlich gab der Mann an, vor Kurzem Cannabis konsumiert zu haben. Der Unfallverursacher wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe zwecks Ermittlung der genauen Alkohol- und Drogenkonzentration entnommen wurde.

Das Fahrrad wurde durch die Beamten bis zur Nüchternheit des Mannes sichergestellt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Unter Alkoholeinfluss ohne Führerschein unterwegs

Schifferstadt (ots) – Am frühen Morgen des 09.05.24 gegen 03:50 Uhr fiel den Beamten der Polizeiinspektion Schifferstadt ein PKW auf, der die L454 von Schifferstadt kommend in Richtung Speyer befuhr. Als die Beamten das Fahrzeug kontrollieren wollten und hierzu Anhaltesignale gaben, setzte der Fahrer, ein 55-jähriger Mann aus Speyer, seine Fahrt zunächst ohne Anzuhalten fort.

Erst kurz vor Speyer gelang es den Polizisten den Fahrer zu kontrollieren. Hierbei konnten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch beim Fahrer feststellen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,55 Promille. Zusätzlich ergaben sich Hinweise, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Nach bisherigen Ermittlungsstand hat der Mann keine gültige Fahrerlaubnis.

Ihn erwarten nun entsprechende Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall informiert.

Mit ungültiger Fahrerlaubnis Unfall verursacht und geflüchtet

Hochdorf-Assenheim (ots) – Am Dienstag 07.05.2024 verursachtet ein 42-jähriger Assenheimer einen Verkehrsunfall in der Oberstraße und entfernte sich unerlaubter Weise von der Unfallörtlichkeit. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme vor Ort kehrte der zunächst geflüchtete Unfallverursacher an die Unfallstelle zurück und wurde kontrolliert.

Hierbei stellten die eingesetzten Beamten fest, dass die ausländische Fahrerlaubnis des Unfallverursachers nicht fristgerecht umgeschrieben wurde. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Gesamtsachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Der Verkehrsunfallverursacher erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort.

Verkehrsunfallflucht

Schifferstadt (ots) – Am Freitag 10.05.2024, kam es zwischen ca. 10:30-11:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Kauflands, Waldspitzweg 1, in 67105 Schifferstadt. Der bis dato unbekannte Verursachende beschädigte beim Ein- bzw. Ausparken den ordnungsgemäß geparkten Pkw der Geschädigten am Kotflügel vorne rechts und entfernte sich anschließend, ohne seinen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen, unerlaubt von der Örtlichkeit.

Zeugen und Hinweisgebende werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.