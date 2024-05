Polizei stoppt berauschte Fahrerin in der Auestraße nach gefährlichen Fahrmanövern

Speyer (ots) – Am Donnerstag gegen 19 Uhr fuhr eine 40-jährige PKW-Fahrerin von einem Parkplatz im Binsfeld auf die Kreisstraße 2, ohne den Vorrang des fließenden Verkehrs zu beachten. Hierbei musste ein 41-jähriger PKW-Fahrer, der in Richtung Speyer fuhr, eine starke Gefahrenbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Bei der Weiterfahrt in Richtung Speyer befuhr die 40-Jährige regelmäßig die Gegenfahrspur und kam auch mehrfach leicht nach rechts von der Fahrbahn ab.

Zu weiteren Gefährdungen kam es hierbei aber nicht. Zeugen verständigten die Polizei, welche die Fahrerin schließlich in der Auestraße „aus dem Verkehr zog“. In ihrem Fahrzeug saß ihre siebenjährige Tochter ohne angelegten Sicherheitsgurt. Die 40-Jährige wirkte auf die Beamten gegenüber verwirrt und gab zu, Alkohol getrunken zu haben. Sie verweigerte jedoch einen Atemalkoholtest.

Die Beamten verbrachten sie zur Dienststelle und veranlassten die Blutentnahme. Außerdem beschlagnahmten sie ihren Führerschein und stellten die Fahrzeugschlüssel sicher. Die Polizei verständigt zudem das zuständige Jugendamt. Die 40-Jährige erwartet ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Sachbeschädigung an der Hofweide

Speyer (ots) – Am Donnerstag gegen 20:35 Uhr meldeten Zeugen der Polizei eine Sachbeschädigung an drei PKW, die im Umfeld eines Dienstleistungsbetriebes in der Straße An der Hofweide geparkt waren. Die bislang unbekannten Täter hatten hierbei mittels spitzen Gegenstandes einen Gesamtschaden von ca. 5.000 Euro angerichtet.

Hinweise zu Tat und Tätern nimmt die Polizei telefonisch unter 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Mutmaßlicher Mischkonsum auf dem E-Scooter

Speyer (ots) – Am Donnerstag gegen 23:10 Uhr fiel der 56-jährige Fahrer eines E-Scooters einer Polizeistreife in der Heinrich-Heine-Straße auf, da an seinem Gefährt kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Die Beamten stellten schnell weitere Auffälligkeiten in Form geröteter Bindehäute sowie Alkoholgeruchs fest und boten dem 56-Jährigen entsprechende Tests an.

Einen Urintest verweigerte er. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,34 Promille. Die Gesamtumstände deuteten darauf hin, dass der 56-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol und weiteren Rauschmitteln fuhr. Die Beamten veranlassten daher die Entnahme einer Blutprobe, stellen den E-Scooter sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegen den 56-Jährigen ein.

Geschwindigkeitskontrolle am Eselsdamm

Speyer (ots) – Am Donnerstag führte die Polizei Speyer aufgrund einer Bürgereingabe zwischen 9 Uhr und 10 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle am Eselsdamm durch. Bei erlaubten 30 km/h Höchstgeschwindigkeit wurden lediglich zwei Verstöße festgestellt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 39 km/h.

Verkehrsunfallflucht mit Zeugenaufruf

Speyer (ots) – Am 08.05.2024 gegen 12:05 Uhr parkte ein 35-Jähriger seinen weißen PKW mit Karlsruher Kennzeichen auf dem Kaufland Parkplatz in der Auestraße Speyer. Als er gegen 12:29 Uhr an diesen zurückkehrte, fand er diesen an seiner Frontstoßstange beschädigt vor.

Aufgrund des Schadensbildes ist davon auszugehen, dass ein weiterer PKW diesen mit der Anhängerkupplung beschädigte und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Am geparkten PKW entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei nimmt solche telefonisch unter 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Trunkenheit im Verkehr

Speyer (ots) – Am 08.05.2024 gegen 23:55 Uhr befuhr ein 32-Jähriger Speyrer mit seinem PKW die Eichendorffstraße. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde durch die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,28 Promille. Aufgrund dessen wurde Fahrer zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.

Fahrraddiebstahl im „I-Hof“

peyer (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag stellte ein 46-Jähriger sein grünes Fahrrad der Marke Bulls, Modell Singlespeed, um 23:30 Uhr unverschlossen im Industriehof ab, weil er einige Bekannte entdeckte. Als er gegen 1 Uhr wieder an den Abstellort ging, war sein Fahrrad verschwunden.

Hinweise zu Tat und Tätern nimmt die Polizei telefonisch unter 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Geschwindigkeitskontrollen der Polizei am Dienstag

Speyer (ots) – Am Dienstag führte die Polizei Speyer zwischen 10:30-10:45 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle in der Burgstraße im Bereich des Seniorenheims durch, wo eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h erlaubt ist. Währenddessen befuhren lediglich zwei Fahrzeugführer die Burgstraße, die sich regelkonform verhielten.

Anschließend führten die Beamten zwischen 10:55-11:30 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung in der Spaldinger Straße durch. Hierbei passierten etwa 80 Fahrzeuge die Kontrollstelle, von welchen zwölf Fahrzeuge mit mehr als der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h unterwegs waren. Der Spitzenreiter wurde mit 116 km/h gemessen und überholte sogar weitere Fahrzeuge, die sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung hielten. Ihn erwartet ein Bußgeldverfahren und ein Fahrverbot.