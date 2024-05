Unbekannter beschädigt Bus – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 09.05.2024 gegen 20 Uhr, randalierte ein bisher Unbekannter in der Buslinie 75 kurz nach der Haltestelle „Schlesierstraße“. Nachdem er zunächst gegen das Businventar trat, schlug er eine Scheibe mit dem Nothammer ein und verließ den Bus durch die eingeschlagene Scheibe. Der Mann war zuvor am Hauptbahnhof in Ludwigshafen zugestiegen.

Er wurde als circa 18-20 Jahre und schlank beschrieben. Er habe braune, lockige Haare, einen braunen Bart und trug eine schwarze Hose und einen schwarzen Pullover.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Identität des Mannes geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Taser-Einsatz

Ludwigshafen (ots) – Am Freitag 10.05.2024 gegen 05:40 Uhr, wurde der Polizei eine alkoholisierte und in vermeintlich hilfloser Lage befindliche Person auf einem Feldweg zwischen Ruchheim und Fußgönheim gemeldet. Bei Eintreffen der Polizeikräfte verhielt sich die Person, ein 29-Jähriger ohne festen Wohnsitz, unmittelbar aggressiv gegenüber diesen. Der Mann, der sich augenscheinlich in einem psychischem Ausnahmezustand befand, sollte dem kommunalen Vollzugsdienst übergeben werden.

Aufgrund seines aggressiven Auftretens sollte er hierzu gefesselt werden. Da er sich jedoch weiterhin nicht beruhigen ließ und ein gefahrloses Fesseln nicht möglich war, drohten die Polizeikräfte den Einsatz des Distanzelektroimpulsgerätes (sogenannter Taser) an und zeichneten den Einsatz mittels Bodycam auf.

Da weiterhin keine Verhaltensänderung eintrat, wurde der Taser eingesetzt, woraufhin der 29-Jährige letztendlich gefesselt werden konnte. Er verletzte sich hierbei leicht, weshalb er durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. Als er sich hier erneut aggressiv verhielt, wurde er mit Unterstützung von Polizeikräften an seinem Bett fixiert. Die Polizeikräfte blieben unverletzt.

Unfall zwischen Rollerfahrern

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 09.05.2024 gegen 19:10 Uhr, war der 15-jährige Fahrer eines Motorrollers mit seinem 16-jährigen Sozius auf der Hauptstraße in Richtung Innenstadt unterwegs und wollte an der Kreuzung mit der Erbachstraße nach links in diese abbiegen. Ein 16-Jähriger mit einem 15-jährigen Sozius war ebenfalls auf einem Roller, in gleicher Richtung hinter dem 15-Jährigen unterwegs.

Der 16-Jährige bemerkte den Abbiegevorgang des Vorrausfahrenden zu spät und fuhr auf dessen Roller auf, wodurch alle vier Personen stürzten. Der 16-jährige Unfallverursacher wurde verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die anderen Beteiligten wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt.

Radfahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 09.05.2024 gegen 13:10 Uhr, waren ein 40-Jähriger und seine 9-jährige Tochter mit Fahrrädern auf der Weimarer Straße in Richtung Dürkheimer Straße unterwegs. An der Kreuzung der Weimarer Straße mit der Egellstraße bog eine 86-jährige Autofahrerin von der Egellstraße nach links in die Weimarer Straße in zu engem Bogen ab.

Hierdurch kollidierte sie mit den auf der Weimarer Straße stehenden Radfahrern. Der 40-Jährige und seine Tochter wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst versorgt.

Motorroller gestohlen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Am Donnerstag 09.05.2024 zwischen 13:40-14:00 Uhr, entwendeten Unbekannte einen in der Bremserstraße auf Höhe des Alwin-Mittasch-Platzes abgestellten roten Motorroller im Wert von circa 2.500 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Telefonbetrüger erbeuten hohe Summe

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstagnachmittag (09.05.2024) erhielt eine Seniorin in der Stifterstraße einen Anruf, bei dem sich der Anrufer als Mitarbeiter ihrer Bank ausgab. Der Unbekannte berichtete der Seniorin, dass es zu Unregelmäßigkeiten auf ihrem Konto gekommen sei und eine Mitarbeiterin ihrer Bank festgenommen worden wäre, nachdem sie Falschgeld in Umlauf brachte. Der Mann forderte die Seniorin auf, ihr sämtliches Bargeld zu überprüfen und gab darauf an, dass es sich hierbei ebenfalls um Falschgeld handele. Parallel erhielt die Frau einen Anruf, bei dem sich der Anrufer als Staatsanwalt ausgab. Dieser erläuterte ihr, dass in den nächsten Minuten seine Mitarbeiterin vorbeikommen und das Falschgeld mitnehmen werde. Die Seniorin übergab daraufhin gegen 14:00 Uhr einen größeren Bargeldbetrag an die unbekannte Frau. Diese verwahrte das Geld in einer Tüte und entfernte sich zu Fuß in Richtung Fontanestraße. Sie wurde als circa 1,60 Meter groß, circa 30 Jahre alt, mit dunklem Teint und mit blond gefärbten, zu einem Zopf gebundenen Haaren beschrieben.

Wer kann Hinweise zur Identität der bislang unbekannten Frau geben? Wer hat die Frau zwischen 13 und 15 Uhr im Bereich Stifterstraße beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Legen Sie den Hörer auf! Das ist nicht unhöflich.

Übergeben Sie nie Geld oder Wertsachen an Unbekannte!

Die Polizei wird Sie niemals dazu auffordern, Geld oder

Wertsachen herauszugeben.

Wertsachen herauszugeben. Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon mit den

Worten „Rate mal, wer hier spricht!“ oder ähnlichen

Formulierungen meldet, ohne sich selbst namentlich vorzustellen.

Worten „Rate mal, wer hier spricht!“ oder ähnlichen Formulierungen meldet, ohne sich selbst namentlich vorzustellen. Nutzen Sie nicht die Rückwahltaste! Geben Sie bei Rückfragen an

die Polizei die Telefonnummer der örtlichen Dienststelle selbst

über die Tasten ein.

die Polizei die Telefonnummer der örtlichen Dienststelle selbst über die Tasten ein. Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, informieren Sie Ihre

örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den

Sachverhalt über unserer Online-Wache:

www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.

örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/. Im Notfall wählen Sie die 110, Notruf Polizei!

Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621

963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen

kann.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.