Heidelberg:  ›Housekeeping for Beginners‹ am 19. Mai im Karlstorkino

Heidelberg. Am 19. Mai kann man beim Queer Festival Heidelberg den Film ›Housekeeping for Beginners‹ von Goran Stolevski erleben. Auch der dritte Spielfilm des IFFMH Gewinners von 2022 beweist erneut seinen Ausnahmestatus: Rasant und lustvoll stößt er mitten hinein in eine Gemeinschaft vermeintlich unvereinbarer Charaktere. Und so lotet er die Möglichkeit von Liebe und Familie jenseits klassischer Geschlechterbilder und Verwandtschaft aus. 19. Mai, 20 Uhr im Karlstorkino Heidelberg (Quelle: IFFMH)