Kronau – Autofahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Ersten Erkenntnissen zufolge war am Freitagmorgen ein

58-jähriger mit seinem Pkw auf der Wilhelmstraße in Kronau unterwegs. Zeugen

beobachteten, wie der Autofahrer sein Fahrzeug zunächst fast bis zum Stillstand

abbremste und anschließend stark beschleunigte. In der Folge kam der 58-Jährige

mit seinem Mercedes alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Zaun

und überschlug sich. Alarmierte Polizeibeamte und hinzugerufene Rettungskräfte

versorgten den Mann zunächst vor Ort und brachten ihn anschließend in ein

nahegelegenes Krankenhaus. Ein medizinischer Notfall kann derzeit nicht

ausgeschlossen werden.

Karlsruhe – Kriminalpolizei sucht Zeugen nach sexuellem Übergriff in Gaststätte

Karlsruhe (ots) – Nach einem sexuellen Übergriff auf eine 38-jährige Frau am

Donnerstagnachmittag in einer Gaststätte in der Karlsruher Innenstadt sucht die

Kriminalpolizei nach Zeugen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge hielt sich die Frau gegen 13:40 Uhr in einer

Gaststätte in der Straße „Zirkel“ auf, als ein bislang unbekannter Gast sie

offenbar unter einem Vorwand bat, ihn zu den Toilettenräumen zu begleiten. Dort

drängte der Unbekannte die Frau in eine Toilettenkabine. Als der Täter sich dannleidete und die Geschädigte gegen ihren Willen an der Brust und im

Intimbereich berührte, setzte sich die 38-Jährige körperlich zur Wehr. Durch

ihre Gegenwehr gelang es ihr schließlich die Kabine zu verlassen und in den

Gastraum zu flüchten. Der unbekannte Täter ergriff daraufhin ebenfalls die

Flucht und verließ die Gaststätte in unbekannter Richtung.

Zeugen beschrieben den Tatverdächtigen als Mann im Alter von etwa 40 bis 50

Jahren mit arabischem Erscheinungsbild. Er sei rund 185 bis 190cm groß gewesen,

habe schwarze kurze Haare und dunkle Augen gehabt und eine schwarze Jacke

getragen.

Die 38-Jährige blieb unverletzt und verständigte im Nachgang die Polizei. Trotz

umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige nicht mehr

angetroffen werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen werde gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 666-5555 mit dem

Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Stutensee – Scheune aus unklarer Ursache in Brand geraten

Karlsruhe (ots) – Aus bislang noch unbekannter Ursache geriet in der Nacht auf

Freitag eine Scheune in der Beethovenstraße im Ortsteil Spöck in Brand. Verletzt

wurde glücklicherweise niemand.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge wurden Anwohner gegen 02:50 Uhr auf den Brand

einer frei auf dem Grundstück stehenden Scheune aufmerksam und wählten den

Notruf. Als die ersten Einsatzkräfte den Brandort erreichten, stand das Gebäude

bereits in Vollbrand.

Personen hielten sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht in der Scheune auf.

Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 50.000 Euro.

Zur Erforschung der Brandursache wurde die Kriminaltechnik hinzugezogen. Die

Ermittlungen dauern an.

Brand zerstört den Dachstuhl eines Nebengebäudes

Stutensee (ots)

Ein Brand zerstörte am frühen Freitagmorgen den Dachstuhl eines Nebengebäudes in der Beethovenstraße im Stadtteil Spöck. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Freiwillige Feuerwehr Stutensee wurde gegen 3 Uhr am Freitagmorgen zu einem Dachstuhlbrand im Stadtteil Spöck alarmiert. Bereits beim Eintreffen der ersten Fahrzeuge der örtlichen Feuerwehr brannte der Dachstuhl eines 75 qm großen Nebengebäudes in voller Ausdehnung. Unter der Leitung von Feuerwehrkommandant Gregor Peters waren die Feuerwehrangehörigen aus allen vier Abteilungen der Feuerwehr Stutensee mit einer Drehleiter und fünf Löschfahrzeugen zur Brandbekämpfung im Einsatz. Es war auch die gemeinsame Führungsgruppe mit Kräften aus der benachbarten Feuerwehr Karlsdorf-Neuthard eingesetzt. Von der Feuerwehr waren insgesamt 65 Einsatzkräften vor Ort. Die Feuerwehr ging zum Löschen des Brandes über den Hof von der Beethovenstraße und auch über den Hirtenweg zur Brandstelle vor. Hierzu waren mehrere, mit Atemschutz ausgerüstete Trupps im Einsatz. Diese löschten mit insgesamt vier Rohren das Feuer. Ein weiteres Rohr wurde zu Nachlöscharbeiten über die Drehleiter eingesetzt. Der Hauseigentümer berichtete, dass in dem Objekt neben Maschinen und Werkzeugen auch Brennholz gelagert wurde. In einem als Garage genutzten Gebäudeteil war ein Motorrad untergestellt. Dieser Bereich konnte von der Feuerwehr abgeschirmt werden und das Fahrzeug wurde durch den Brand nicht beschädigt. Zur Absicherung der eingesetzten Feuerwehrkräfte waren ein Notarzt, zwei Rettungswagen und die DRK-Bereitschaften Blankenloch und Spöck vor Ort. Organisatorischer Leiter des Rettungsdienstes war Michael Schindel vom DRK. Bei dem Brand hat sich niemand verletzt. Die Polizei war mit den Besatzungen von zwei Streifenwagen vom Revier Karlsruhe-Waldstadt und einer Streife der Hundestaffel vor Ort. Die Polizei sperrte den Bereich ab. Zur Brandursache und der Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor. Der stellvertretende Kreisbrandmeister Bertram Maier machte sich vor Ort ein Bild vom Ausmaß des Schadens und der Arbeit der Rettungskräfte. Der Einsatzleiter hat außerdem Oberbürgermeisterin Petra Becker über das Feuer telefonisch informiert.